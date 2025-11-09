Дикий кабан забежал на окраину города в Костанайской области

Как сообщили в прокуратуре Житикаринского района, инцидент действительно имел место около трёх недель назад. По предварительным данным, животное забежало на окраину города, вероятно, заблудившись.

– В тот же день дикий кабан был отогнан обратно в степь. В настоящее время ситуация не представляет опасности для жителей, — отметили в ведомстве.

Ранее в Житикаринском районе участились случаи появления диких лис: одну местную жительницу животное укусило.

Позже в областной прокуратуре заявили что по факту появления диких животных в черте населенных пунктов была создана рабочая группа.