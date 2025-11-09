РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:30, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Дикий кабан забежал на окраину города в Костанайской области

    В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлён дикий кабан, пробегающий по улицам 

    населенного пункта в Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дикий кабан в Житикаре
    Кадр из видео

    Как сообщили в прокуратуре Житикаринского района, инцидент действительно имел место около трёх недель назад. По предварительным данным, животное забежало на окраину города, вероятно, заблудившись.

    – В тот же день дикий кабан был отогнан обратно в степь. В настоящее время ситуация не представляет опасности для жителей, — отметили в ведомстве.

    Ранее в Житикаринском районе участились случаи появления диких лис: одну местную жительницу животное укусило.

    Позже в областной прокуратуре заявили что по факту появления диких животных в черте населенных пунктов была создана рабочая группа.

     

    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
