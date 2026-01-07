РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:11, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Действующий рекордсмен Казахстана по легкой атлетике ушел из жизни

    Казахстанская легкая атлетика понесла тяжелую утрату. На 64-м году жизни скончался известный спортсмен Сергей Засимович-старший, передает Kazinform.

    Фото: Федерация легкой атлетики РК

    Информацию о кончине рекордсмена Казахстана и Европы по прыжкам в высоту, выдающегося спортсмена Сергея Засимовича подтвердили в Федерации легкой атлетики Казахстана.

    Он внес неоценимый вклад в развитие отечественной легкой атлетики и до последних дней своей жизни посвящал себя воспитанию молодых спортсменов.

    Результат, показанный Сергеем Засимовичем-старшим в прыжках в высоту, в 1984 году на соревнованиях в Ташкенте — 2 метра 36 сантиметра, является действующим рекордом Казахстана и, что немаловажно, до сих является одним из наиболее высоких в мире.

    Так, на летних Олимпийских играх 2024 года олимпийский чемпион Хамиш Керр из Новой Зеландии и американец Шелби МакЮэн покорили планку 2 метра 36 сантиметров — той же высоты, что и Засимович-старший в Ташкенте в 1984 году.

    Сын Сергея Засимовича, Сергей Засимович-младший, пошел по стопам отца, становился призером Азиатских игр и чемпионом Азии.

    Ранее стало известно о смерти бывшего футболиста сборной Казахстана.

    Теги:
    Спорт Соболезнования спортсмены Казахстана Легкая атлетика
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
