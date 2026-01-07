Действующий рекордсмен Казахстана по легкой атлетике ушел из жизни

Информацию о кончине рекордсмена Казахстана и Европы по прыжкам в высоту, выдающегося спортсмена Сергея Засимовича подтвердили в Федерации легкой атлетики Казахстана.

Он внес неоценимый вклад в развитие отечественной легкой атлетики и до последних дней своей жизни посвящал себя воспитанию молодых спортсменов.

Результат, показанный Сергеем Засимовичем-старшим в прыжках в высоту, в 1984 году на соревнованиях в Ташкенте — 2 метра 36 сантиметра, является действующим рекордом Казахстана и, что немаловажно, до сих является одним из наиболее высоких в мире.

Так, на летних Олимпийских играх 2024 года олимпийский чемпион Хамиш Керр из Новой Зеландии и американец Шелби МакЮэн покорили планку 2 метра 36 сантиметров — той же высоты, что и Засимович-старший в Ташкенте в 1984 году.

Сын Сергея Засимовича, Сергей Засимович-младший, пошел по стопам отца, становился призером Азиатских игр и чемпионом Азии.

