Ушел из жизни экс-футболист «Кайрата» и сборной Казахстана

Есмуратов являлся воспитанником кызылординского футбола. Профессиональную карьеру начал в 1979 году.

В бытность футболистом Марат Есмуратов успел выступить за такие казахстанские команды, как «Мелиоратор», «Кайрат», «СКИФ-Ордабасы», «Актюбинец», «Мунайшы», а также за российский «Машук».

Таким образом, Марат Есмуратов поиграл как в советское время, так и в период независимости. Выступал и за сборную Казахстана, проведя 7 игр, а в Казахстанской премьер-лиге сыграл 265 матчей, забил 6 мячей. В 2001 году в составе родного кызылординского «Кайсара» завершил карьеру.

После завершения игровой карьеры он работал тренером, как в «Кайсаре», так и в других командах: «Ак Булак», СДЮШОР №2 Алматы, «Жетысу», «Алтай». Кроме того, он был наставником в футзальном клубе «БТА Футзал».

Известно, что Мурат Есмуратов ушел из жизни в родной Кызылорде, а причиной его гибели стал сердечный приступ.

