Ушел из жизни экс-футболист «Кайрата» и сборной Казахстана
На 65 году жизни скончался бывший футболист сборной Казахстана и ряда отечественных клубов Марат Есмуратов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Есмуратов являлся воспитанником кызылординского футбола. Профессиональную карьеру начал в 1979 году.
В бытность футболистом Марат Есмуратов успел выступить за такие казахстанские команды, как «Мелиоратор», «Кайрат», «СКИФ-Ордабасы», «Актюбинец», «Мунайшы», а также за российский «Машук».
Таким образом, Марат Есмуратов поиграл как в советское время, так и в период независимости. Выступал и за сборную Казахстана, проведя 7 игр, а в Казахстанской премьер-лиге сыграл 265 матчей, забил 6 мячей. В 2001 году в составе родного кызылординского «Кайсара» завершил карьеру.
После завершения игровой карьеры он работал тренером, как в «Кайсаре», так и в других командах: «Ак Булак», СДЮШОР №2 Алматы, «Жетысу», «Алтай». Кроме того, он был наставником в футзальном клубе «БТА Футзал».
Известно, что Мурат Есмуратов ушел из жизни в родной Кызылорде, а причиной его гибели стал сердечный приступ.
Ранее стали известны обстоятельства смерти 19-летнего футболиста команды «Хан-Тенгри» Диаса Тулеу на матче в Алматы.