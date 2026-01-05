РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:49, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Ушел из жизни экс-футболист «Кайрата» и сборной Казахстана

    На 65 году жизни скончался бывший футболист сборной Казахстана и ряда отечественных клубов Марат Есмуратов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ушел из жизни экс-футболист «Кайрата» и сборной Казахстана
    Фото: ФК Жетысу

    Есмуратов являлся воспитанником кызылординского футбола. Профессиональную карьеру начал в 1979 году.

    В бытность футболистом Марат Есмуратов успел выступить за такие казахстанские команды, как «Мелиоратор», «Кайрат», «СКИФ-Ордабасы», «Актюбинец», «Мунайшы», а также за российский «Машук». 

    Таким образом, Марат Есмуратов поиграл как в советское время, так и в период независимости. Выступал и за сборную Казахстана, проведя 7 игр, а в Казахстанской премьер-лиге сыграл 265 матчей, забил 6 мячей. В 2001 году в составе родного кызылординского «Кайсара» завершил карьеру.

    После завершения игровой карьеры он работал тренером, как в «Кайсаре», так и в других командах: «Ак Булак», СДЮШОР №2 Алматы, «Жетысу», «Алтай». Кроме того, он был наставником в футзальном клубе «БТА Футзал».

    Известно, что Мурат Есмуратов ушел из жизни в родной Кызылорде, а причиной его гибели стал сердечный приступ.

    Ранее стали известны обстоятельства смерти 19-летнего футболиста команды «Хан-Тенгри» Диаса Тулеу на матче в Алматы. 

    Теги:
    Спорт Футбол Соболезнования спортсмены Казахстана
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают