    20:45, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Девятилетний казахстанский школьник стал чемпионом Европы по грэпплингу

    В швейцарском Цюрихе прошел чемпионат Европы по грэпплингу по версии ADCC, на котором блестяще проявили себя юные казахстанские спортсмены из Астаны, передает корреспондент Kazinform.

    Девятилетний казахстанский школьник стал чемпионом Европы по грэпплингу
    Фото: Instagram/seyfulla_team

    Яркую победу на турнире одержал 9-летний Санжар Комархан. В столичной академии единоборств рассказали, что Санжар является чемпионом мира по ММА, четырехкратным чемпионом Казахстана по рукопашному бою, призером чемпионата Азии и теперь он стал чемпионом Европы по грэпплингу.

    Воспитанник тренера Сайрана Шукеева занимается боевыми искусствами с единоборствами с 4 лет, большой вклад в его воспитание вносят дедушки и бабушки.

    На этом же европейском чемпионате успешно выступил 15-летний Тамирлан Рустемов, сумевший показать силу казахских батыров более старшим соперникам и выигравший бронзовую награду в возрастной категории до 17 лет.

    Ранее мы рассказывали, что воспитанник карагандинской школы тенниса 18-летний казахстанец Амир Омарханов впервые в карьере стал чемпионом взрослого теннисного турнира в одиночном разряде. 

    Также алматинский слесарь выиграл медали на чемпионате Азии по пауэрлифтингу. 

