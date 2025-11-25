Девятилетний казахстанский школьник стал чемпионом Европы по грэпплингу

Яркую победу на турнире одержал 9-летний Санжар Комархан. В столичной академии единоборств рассказали, что Санжар является чемпионом мира по ММА, четырехкратным чемпионом Казахстана по рукопашному бою, призером чемпионата Азии и теперь он стал чемпионом Европы по грэпплингу.

Воспитанник тренера Сайрана Шукеева занимается боевыми искусствами с единоборствами с 4 лет, большой вклад в его воспитание вносят дедушки и бабушки.

На этом же европейском чемпионате успешно выступил 15-летний Тамирлан Рустемов, сумевший показать силу казахских батыров более старшим соперникам и выигравший бронзовую награду в возрастной категории до 17 лет.

Ранее мы рассказывали, что воспитанник карагандинской школы тенниса 18-летний казахстанец Амир Омарханов впервые в карьере стал чемпионом взрослого теннисного турнира в одиночном разряде.

Также алматинский слесарь выиграл медали на чемпионате Азии по пауэрлифтингу.