Алматинский слесарь выиграл медали на чемпионате Азии по пауэрлифтингу

Одним из призеров азиатского первенства стал алматинский слесарь шестого разряда, бригадир участка по ремонту запорной арматуры на ПРП «Энергоремонт» Олег Пекущев.

На чемпионате Азии-2025 в Гонконге, несмотря на высокую конкуренцию, в дисциплине жим лежа Олег уступил только действующему чемпиону мира из Японии Гото Такаши и в достойной борьбе стал вторым в своей весовой категории до 83 кг. Серебряный результат Олега — 200 килограммов. А в абсолютном зачете казахстанский спортсмен занял третье место.

— Чемпионат Азии был рекордным по числу стран-участников и спортсменов, что значительно усиливало конкуренцию и повышало итоговые результаты во всех весовых категориях. Здесь самыми представительными и сильными были команды Японии и Казахстана, — сказал Олег Пекущев.

За плечами Олега Пекущева уже был победный — золотого достоинства — чемпионат Азии 2018 года в Дубае. Он стал призером среди ветеранов в дисциплинах жим лежа и приседание со штангой чемпионата Азии 2019 года, который проходил в Алматы. В чемпионской копилке энергетика-ремонтника и серебро чемпионата мира по жиму лежа 2022 года.

В детстве и юности Пекущев серьезно занимался греко-римской борьбой, был чемпионом и призером чемпионатов Казахстан по юношам и кадетам, два раза участвовал на чемпионатах мира по борьбе в данных возрастах. Также Олег окончил Казахскую государственную академию спорта и туризма.

Из-за травмы ему пришлось довольно быстро завершить карьеру борца, он успешно освоил рабочую профессию мастера-ремонтника запорной арматуры, без отрыва от производства отучился в вузе и получил второе высшее образование по специальности «Инженер автомобильного хозяйства».

Но тяга к спорту дала о себе знать спустя время. Параллельно с основной работой Пекущев начал увлекаться пауэрлифтингом, где вновь стал показывать высокие спортивные результаты.

Напомним, что стала известна причина, по которой некоторые молодые конькобежцы Казахстана не поехали соревноваться за лицензиями на Олимпиаду-2026.



