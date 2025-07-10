РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:14, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Девять человек утонули в Алматинской области с начала года

    В разгар купального сезона в Алматинской области проводятся комплексные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение несчастных случаев на воде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    утонули
    Фото: freepik.com

    Как сообщил начальник управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций Алматинской области Самат Кенжехан на брифинге РСК, с начала года зарегистрированы 9 случаев гибели людей на водоемах. В связи с этим усилены меры безопасности. На сегодняшний день в области функционирует 103 официально разрешенных пляжа, а на 87 опасных участках установлено свыше 200 предупреждающих знаков.

    — Спасатели совместно с волонтерами ежедневно проводят профилактические рейды. На Капшагайском водохранилище действует система видеомониторинга для дистанционного контроля за безопасностью отдыхающих. Для оперативного реагирования подготовлены 31 плавательное средство и 45 комплектов водолазного оборудования. С начала года по статье 412 КоАП к ответственности привлечены 93 гражданина, сумма наложенных штрафов превысила 1 миллион 418 тысяч тенге, — отметил Самат Кенжехан.

    Временно исполняющий обязанности начальника управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Кыргыз Ерназар, в свою очередь, сообщил, что в последнее время в регионе участились случаи падения детей из окон. Так, в городе Конаеве зафиксированы два таких случая, а в Карасайском районе — один. Все пострадавшие дети с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

    — В целях повышения безопасности населения проводятся разъяснительные мероприятия. Кроме того, в рамках акции «Безопасное окно» в квартирах многодетных и социально уязвимых семей, проживающих на верхних этажах, устанавливаются специальные фиксаторы, — добавил Кыргыз Ерназар.

    Ранее сообщалось, что на Капшагае на глазах отдыхающих утонула девушка.

    Теги:
    ДЧС Регионы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают