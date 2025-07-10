Девять человек утонули в Алматинской области с начала года

Как сообщил начальник управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций Алматинской области Самат Кенжехан на брифинге РСК, с начала года зарегистрированы 9 случаев гибели людей на водоемах. В связи с этим усилены меры безопасности. На сегодняшний день в области функционирует 103 официально разрешенных пляжа, а на 87 опасных участках установлено свыше 200 предупреждающих знаков.

— Спасатели совместно с волонтерами ежедневно проводят профилактические рейды. На Капшагайском водохранилище действует система видеомониторинга для дистанционного контроля за безопасностью отдыхающих. Для оперативного реагирования подготовлены 31 плавательное средство и 45 комплектов водолазного оборудования. С начала года по статье 412 КоАП к ответственности привлечены 93 гражданина, сумма наложенных штрафов превысила 1 миллион 418 тысяч тенге, — отметил Самат Кенжехан.

Временно исполняющий обязанности начальника управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Кыргыз Ерназар, в свою очередь, сообщил, что в последнее время в регионе участились случаи падения детей из окон. Так, в городе Конаеве зафиксированы два таких случая, а в Карасайском районе — один. Все пострадавшие дети с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

— В целях повышения безопасности населения проводятся разъяснительные мероприятия. Кроме того, в рамках акции «Безопасное окно» в квартирах многодетных и социально уязвимых семей, проживающих на верхних этажах, устанавливаются специальные фиксаторы, — добавил Кыргыз Ерназар.

Ранее сообщалось, что на Капшагае на глазах отдыхающих утонула девушка.