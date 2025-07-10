Девять человек утонули в Алматинской области с начала года
В разгар купального сезона в Алматинской области проводятся комплексные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение несчастных случаев на воде, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил начальник управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций Алматинской области Самат Кенжехан на брифинге РСК, с начала года зарегистрированы 9 случаев гибели людей на водоемах. В связи с этим усилены меры безопасности. На сегодняшний день в области функционирует 103 официально разрешенных пляжа, а на 87 опасных участках установлено свыше 200 предупреждающих знаков.
— Спасатели совместно с волонтерами ежедневно проводят профилактические рейды. На Капшагайском водохранилище действует система видеомониторинга для дистанционного контроля за безопасностью отдыхающих. Для оперативного реагирования подготовлены 31 плавательное средство и 45 комплектов водолазного оборудования. С начала года по статье 412 КоАП к ответственности привлечены 93 гражданина, сумма наложенных штрафов превысила 1 миллион 418 тысяч тенге, — отметил Самат Кенжехан.
Временно исполняющий обязанности начальника управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Кыргыз Ерназар, в свою очередь, сообщил, что в последнее время в регионе участились случаи падения детей из окон. Так, в городе Конаеве зафиксированы два таких случая, а в Карасайском районе — один. Все пострадавшие дети с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.
— В целях повышения безопасности населения проводятся разъяснительные мероприятия. Кроме того, в рамках акции «Безопасное окно» в квартирах многодетных и социально уязвимых семей, проживающих на верхних этажах, устанавливаются специальные фиксаторы, — добавил Кыргыз Ерназар.
Ранее сообщалось, что на Капшагае на глазах отдыхающих утонула девушка.