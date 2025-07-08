Девушка утонула на глазах отдыхающих на Капшагае

Инцидент случился 7 июля. Одним из очевидцев происшествия оказался депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек. Он рассказал о случившемся на своей странице в социальных сетях. По его словам, девушку можно было спасти, однако в тот момент на пляже не оказалось ни спасателей, ни медицинских работников. Первую помощь пострадавшей пытались оказать отдыхающие и родственники, не обладая необходимыми навыками и оборудованием.

Депутат жестко раскритиковал администрацию зоны отдыха, подчеркнув, что на пляже отсутствовали элементарные меры безопасности.

— На пляже, где мы отдыхали (и вообще, по требованиям законодательства), должны быть установлены камеры видеонаблюдения, спасательные круги, вышки, у спасателей должны быть бинокли, медработник, умеющий оказывать первую медицинскую помощь, громкоговоритель, информационные стенды. К сожалению, ничего этого не было, — написал Б. Базарбек.

Кроме того, он обратил внимание на то, что большая часть водоохранных зон и полос побережья находится в частной собственности или в аренде. Депутат заявил о намерении инициировать масштабные проверки всех водоохранных полос и зон отдыха совместно с компетентными органами, чтобы вернуть незаконно отчужденные территории в госсобственность.

В департаменте полиции Алматинской области подтвердили факт гибели девушки и сообщили, что по этому делу начато досудебное расследование.

— Проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе ДП.

Также полиция выясняет наличие или отсутствие спасательных средств, дежурных спасателей, а также соответствие зоны отдыха установленным требованиям безопасности.

Ранее на побережье Капчагайского водохранилища 11-летнего ребенка убило током. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Позже в акимате города прокомментировали инцидент. Также в ДЧС Алматинской области рассказали, какие меры принимаются в регионе по обеспечению безопасности на воде.