    15:50, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Девять человек погибли в результате стрельбы в ЮАР

    Полиция Южной Африки ищет подозреваемых после стрельбы в таверне в Беккерсдале, в 40 км от Йоханнесбурга, в результате которой погибли девять человек и еще 10 получили ранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Фото: youtube.com/@aljazeeraenglish

    По данным полиции, около дюжины неизвестных прибыли на двух автомобилях, открыли огонь по посетителям питейного заведения и продолжали беспорядочную стрельбу на улице, скрываясь с места происшествия.

    Это уже второй случай массовой стрельбы в Южной Африке в этом месяце.

    В начале декабря по меньшей мере 11 человек, в том числе трехлетний мальчик, погибли в результате стрельбы в баре в Солсвилле в западной части Претории.

    В Южной Африке один из самых высоких уровней убийств в мире — 45 человек на 100 000 населения. В период с апреля по сентябрь в этом году в стране ежедневно убивали в среднем 63 человека.

    Напомним, Южно-Африканская Республика резко отреагировала на заявление президента США о том, что страна не получит приглашение на саммит G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами. Президент ЮАР Сирил Рамапоса подчеркнул, что страна является «суверенным демократическим конституционным государством» и не приемлет «оскорблений» в свой адрес.

    26 ноября т.г. президент США Трамп опубликовал в Truth Social заявление, обвинив правительство ЮАР в отказе решать проблему нарушений прав человека в отношении африканеров и других потомков европейских поселенцев.

     

