Девять человек погибли в результате стрельбы в ЮАР

По данным полиции, около дюжины неизвестных прибыли на двух автомобилях, открыли огонь по посетителям питейного заведения и продолжали беспорядочную стрельбу на улице, скрываясь с места происшествия.

Это уже второй случай массовой стрельбы в Южной Африке в этом месяце.

В начале декабря по меньшей мере 11 человек, в том числе трехлетний мальчик, погибли в результате стрельбы в баре в Солсвилле в западной части Претории.

В Южной Африке один из самых высоких уровней убийств в мире — 45 человек на 100 000 населения. В период с апреля по сентябрь в этом году в стране ежедневно убивали в среднем 63 человека.

Напомним, Южно-Африканская Республика резко отреагировала на заявление президента США о том, что страна не получит приглашение на саммит G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами. Президент ЮАР Сирил Рамапоса подчеркнул, что страна является «суверенным демократическим конституционным государством» и не приемлет «оскорблений» в свой адрес.

26 ноября т.г. президент США Трамп опубликовал в Truth Social заявление, обвинив правительство ЮАР в отказе решать проблему нарушений прав человека в отношении африканеров и других потомков европейских поселенцев.