РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:11, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Дэвид Бекхэм посвящен в рыцари за выдающийся вклад в спорт и благотворительность

    50-летний спортсмен посвящен в рыцари королем Карлом III, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Дэвид Бекхэм посвящен в рыцари за выдающийся вклад в спорт и благотворительность
    Фото: manutd.com

    Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм во время церемонии в Виндзорском замке во вторник удостоен рыцарского звания за вклад в развитие спорта и благотворительную деятельность.

    На опубликованном в Instagram видео видно, что спортсмена сопровождали его жена Виктория и родители. Виктория Бекхэм, получившая в 2017 году орден Британской империи за заслуги в индустрии моды, сшила костюм, в котором ее супруг появился на церемонии.

    За сборную Англии Бекхэм провел 115 матчей, участвовал в трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. Полузащитник играл за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен», где он завершил карьеру в 2013 году.

    Однако влияние Бекхэма давно вышло за пределы футбольного поля. С 2005 года он является послом доброй воли UNICEF, а в 2015 году в честь десятилетнего сотрудничества был создан благотворительный фонд его имени. Этот фонд помогает детям по всему миру, особенно девочкам, преодолевать барьеры, связанные с насилием, травлей, ранними браками и отсутствием доступа к образованию.

    Кроме того, Бекхэм является совладельцем клуба «Солфорд Сити» (второй дивизион английской лиги) вместе с бывшим партнером по «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллом, а также совладелец команды американской лиги «Интер Майами», уточняет BBC.

    Напомним, в среду алматинский «Кайрат» проведет матч Лиги чемпионов в Милане против «Интера». Подробнее о следующем сопернике казахстанского клуба можно прочитать здесь.

    Теги:
    Спорт В мире Великобритания Королевская семья Мировые новости
    Тимур Дюсекеев
    Тимур Дюсекеев
    Автор
    Сейчас читают