Дэвид Бекхэм посвящен в рыцари за выдающийся вклад в спорт и благотворительность

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм во время церемонии в Виндзорском замке во вторник удостоен рыцарского звания за вклад в развитие спорта и благотворительную деятельность.

На опубликованном в Instagram видео видно, что спортсмена сопровождали его жена Виктория и родители. Виктория Бекхэм, получившая в 2017 году орден Британской империи за заслуги в индустрии моды, сшила костюм, в котором ее супруг появился на церемонии.

За сборную Англии Бекхэм провел 115 матчей, участвовал в трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. Полузащитник играл за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен», где он завершил карьеру в 2013 году.

Однако влияние Бекхэма давно вышло за пределы футбольного поля. С 2005 года он является послом доброй воли UNICEF, а в 2015 году в честь десятилетнего сотрудничества был создан благотворительный фонд его имени. Этот фонд помогает детям по всему миру, особенно девочкам, преодолевать барьеры, связанные с насилием, травлей, ранними браками и отсутствием доступа к образованию.

Кроме того, Бекхэм является совладельцем клуба «Солфорд Сити» (второй дивизион английской лиги) вместе с бывшим партнером по «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллом, а также совладелец команды американской лиги «Интер Майами», уточняет BBC.

