Детский сад в Алматы закрыли после видео с тараканами на кухне

— По результатам проверки санитарно-эпидемиологической службы Ауэзовского района деятельность ясли-сада № 29 приостановлена до устранения выявленных нарушений и замечаний. В дошкольной организации проводятся комплексные меры по дезинфекции и приведению условий в соответствие санитарным требованиям, — сообщили в ведомстве.

Для обеспечения непрерывности дошкольного образования воспитанники временно распределены в другие детские сады города. Возобновление работы детского сада планируется после выполнения всех предписанных требований и получения разрешения контролирующих органов.

Ранее в соцсетях появилось видео из пищеблока учреждения: на кадрах видно, как тараканы ползают по печи и столам.

Управление образования тогда сообщило, что ролик был снят в сентябре сотрудником охранной организации ТОО «Батыр KZ». После этого санитарно-эпидемиологическая служба Ауэзовского района начала проверку по данному факту.