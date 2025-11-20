Детский сад в Алматы закрыли после видео с тараканами на кухне
В управлении образования Алматы сообщили о результатах проверки после появления видео с тараканами в столовой ясли-сада № 29, передает агентство Kazinform.
— По результатам проверки санитарно-эпидемиологической службы Ауэзовского района деятельность ясли-сада № 29 приостановлена до устранения выявленных нарушений и замечаний. В дошкольной организации проводятся комплексные меры по дезинфекции и приведению условий в соответствие санитарным требованиям, — сообщили в ведомстве.
Для обеспечения непрерывности дошкольного образования воспитанники временно распределены в другие детские сады города. Возобновление работы детского сада планируется после выполнения всех предписанных требований и получения разрешения контролирующих органов.
Ранее в соцсетях появилось видео из пищеблока учреждения: на кадрах видно, как тараканы ползают по печи и столам.
Управление образования тогда сообщило, что ролик был снят в сентябре сотрудником охранной организации ТОО «Батыр KZ». После этого санитарно-эпидемиологическая служба Ауэзовского района начала проверку по данному факту.