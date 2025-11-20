РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:40, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Детский сад в Алматы закрыли после видео с тараканами на кухне

    В управлении образования Алматы сообщили о результатах проверки после появления видео с тараканами в столовой ясли-сада № 29, передает агентство Kazinform. 

    Детский сад, аутизм, дети, балабақша, балалар
    Коллаж: Canva

    — По результатам проверки санитарно-эпидемиологической службы Ауэзовского района деятельность ясли-сада № 29 приостановлена до устранения выявленных нарушений и замечаний. В дошкольной организации проводятся комплексные меры по дезинфекции и приведению условий в соответствие санитарным требованиям, — сообщили в ведомстве.

    Для обеспечения непрерывности дошкольного образования воспитанники временно распределены в другие детские сады города. Возобновление работы детского сада планируется после выполнения всех предписанных требований и получения разрешения контролирующих органов.

    Ранее в соцсетях появилось видео из пищеблока учреждения: на кадрах видно, как тараканы ползают по печи и столам.

    Управление образования тогда сообщило, что ролик был снят в сентябре сотрудником охранной организации ТОО «Батыр KZ». После этого санитарно-эпидемиологическая служба Ауэзовского района начала проверку по данному факту. 

    Теги:
    Дети Алматы Дошкольное образование
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
