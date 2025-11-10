РУ
телерадиокомплекс президента РК
    01:18, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Тараканы в столовой детсада Алматы: санврачи начали проверку

    В одном из детских садов Алматы в столовой заметили тараканов — видео распространилось в соцсетях, передает агентство Kazinform.

    Фото: pexels

    В управлении образования города прокомментировали инцидент, связанный с состоянием пищеблока КГКП «Ясли-сад № 29». По данным ведомства, ролик был снят сотрудником охранной организации ТОО «Батыр KZ» предположительно в сентябре этого года.

    — В рамках заключенного договора между детским садом и ТОО «Производственный кооператив», последним регулярно на ежеквартальной основе проводятся профилактические мероприятия по дезинфекции и дератизации здания детского сада. Стоит подчеркнуть, что недалеко от дошкольного заведения находятся мусорные баки, которые могут служить миграцией насекомых, — уточнили в управлении.

    Отмечается, что санитарно-эпидемиологическая служба Ауэзовского района проводит проверку по данному факту. Управление образования Алматы заявило, что осуществит тщательный мониторинг деятельности детского сада.

    Ранее скандал произошел в одном из частных детских садов Шымкента. Родители обратились в полицию и потребовали провести проверку после появления видео. На кадрах видно, как детей кормят из одной тарелки и одной ложкой, а часть малышей сидит прямо на полу. По словам родителей, их дети нередко возвращались домой голодными. 

    Теги:
    Детсады СЭС Питание Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
