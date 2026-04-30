    Дети погибли при пожаре в ЖК в Астане: в МВД заявили об отсутствии подозреваемых

    Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал расследование пожара в ЖК «Коктем-3» в Астане, где погибли дети, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    — В части статьи 292 (нарушение правил пожарной безопасности) расследование ведет МЧС. С учетом того, что погибли малолетние дети, МВД со своей стороны также проводит расследование, — сообщил Санжар Адилов в кулуарах Сената.

    По его словам, расследование проводится совместно с органами по чрезвычайным ситуациям.

    — Сейчас совместно с МЧС назначен ряд экспертиз. Давайте дождемся результатов. Однозначно вопрос о привлечении виновных лиц будет поставлен. Никто не признан подозреваемым, ведется расследование, — заключил вице-министр.

    Напомним, пожар произошел в ночь на 12 апреля в квартире на 15-м этаже 21-этажного дома по улице Туркестан в Астане. После тушения огня в помещении были обнаружены тела детей.

    Их мать удалось спасти — с ожогами ее госпитализировали. С верхних этажей эвакуировали 20 человек, еще около 40 жильцов покинули здание самостоятельно.

    Карина Кущанова
    Автор