Десятки тысяч казахстанцев получили бесплатные юридические консультации

В течение года на массовом уровне реализованы социально-правовые проекты «Правовая аптека» в виде мобильных консультационных пунктов в торгово-развлекательных центрах, дни открытых дверей и другие, участниками которых стали десятки тысяч казахстанцев, получивших бесплатные юридические консультации по сложным правовым вопросам и практическую помощь в защите своих прав.

Ключевым событием стала организованная Генеральной прокуратурой совместно с Министерством юстиции общереспубликанская акция «Народный юрист», проведенная в более чем 250 городах и населённых пунктах страны, где правовую помощь получили свыше 120 тыс. граждан.

Подобные акции стали важной площадкой для прямого диалога государства и общества.

Уникальность мероприятия заключалась в массовом приёме граждан с участием руководителей органов прокуратуры, юстиции, акиматов, полиции, адвокатов, нотариусов и судебных исполнителей, а также представителями других государственных органов.

Подобные проекты реализуются во всех регионах страны. К примеру, прокуратурой Жамбылской области в рамках проекта «Қоғаммен байланыс» обеспечена обратная связь с населением и проведено свыше 200 выездных акций приема граждан с охватом более 50 тыс. человек.

В ходе реализации идеологемы «Закон и порядок» уделено внимание профилактике интернет-мошенничества, наркопреступлений, семейно-бытового насилия и др. Гражданам разъясняются риски вовлечения в «дропперство», распространяются инструкции по защите от фишинга и незаконного оформления кредитов, а также возможности блокировки кредитных операций через цифровые сервисы.

В декабре 2025 года совместно с Академией правоохранительных органов Генеральной прокуратурой организована Научно-практическая конференция по продвижению идеологии «Закон и порядок», объединившая более 300 экспертов из Казахстана и зарубежных стран.

Особое внимание уделено работе с подрастающим поколением. В целях профилактики правонарушений проведено порядка 3,5 тыс. лекций в образовательных учреждениях с обсуждением актуальных вопросов на тему буллинга, интернет-безопасности, вреда наркомании и алкоголизма, а также защиты прав несовершеннолетних. Состоялось свыше 300 показательных судебных процессов, охват которых составил более десятка тысяч студентов.

Благодаря интеграции с платформой «Kundelik», инициированной прокуратурой Алматинской области, более 16 тыс. детей получили медицинские услуги, свыше 4 тыс. родителей — социальную поддержку, а проект «Счастливое и безопасное детство» обеспечивает систематизацию работы прокуратуры и эффективное взаимодействие школы, семьи и государства. Охват блога составил 210 тыс. учеников и их родителей, а также более 400 школ. Приняты меры по масштабированию проекта на всю страну.

По проекту прокуратуры Кызылординской области по цифровой образовательной платформе «Adal Bala», направленной на повышение правовой грамотности и защиту детей от современных вызовов XXI века, обеспечен охват порядка 185 тыс. учеников и 300 школ. Обучение проходит через анимационные видеоролики, интерактивные задания и тесты, а родители и учителя могут отслеживать риски и эмоциональное поведение детей.

Проектом прокуратуры Западно-Казахстанской области «Цветной маршрут», направленным на предупреждение и профилактику эмоционального неблагополучия среди детей и подростков, охвачено свыше 50 тыс. учеников и порядка 400 школ региона.

В образовательных учреждениях страны открыто более 40 специальных уголков «Клуб будущих прокуроров» и «Пространство будущего прокурора» с книгами и журналами об истории прокуратуры, актуальных вопросах юриспруденции, материалами надзорной деятельности и т.д. Охват по ним составил свыше 200 тыс. студентов и школьников.

Кроме того, в рамках успешно реализованого прокуратурой г. Алматы совместно с «Tele2/Altel» проекта «Sim Kids» по профилактике детского суицида более 47 тыс. пользователей по стране получили SIM-карты с функцией защиты от вредоносного контента. В проекте «Жастармен» студенты и волонтёры совместно с правоохранительными органами приняли участие в более 100 профилактических рейдах, уничтожено свыше 7 тыс. наркограффити, составлено более 3 тыс. административных материалов, начато 13 досудебных расследований, в том числе 120 материалов в отношении владельцев магазинов и учреждений.

Реализация принципа «Закон и порядок» рассматривается как основа формирования правосознания граждан, а соблюдение закона является ключевым условием справедливости, безопасности и общественного доверия. Генеральная прокуратура продолжит последовательно реализовывать политику, направленную на защиту прав граждан и обеспечение законности.

Ранее Генеральная прокуратура РК подвела итоги работы за 2025 год, согласно которым обеспечила возврат государству более 1 трлн тенге и предотвратила потери бюджета на сумму 250 млрд тенге.