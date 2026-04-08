    03:30, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Деревья сакуры посадят в центре Тараза

    Саженцы украсят аллею с памятником Жамбылу Жабаеву возле областного акимата в центре города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Тараза

    100 деревьев сакуры в скором времени украсят аллею с памятником Жамбылу Жабаеву. Экологический эксперимент реализуется за счет спонсорской помощи — саженцы подготовила и передала городу местная строительная компания.

    Деревья украсят территорию вокруг памятника Жамбылу Жабаеву на перекрестке проспекта Абая и улицы Казыбек би. В акимате Тараза рассчитывают, что задумка придаст локации более эстетичный облик и станет популярным местом отдыха для жителей и туристов.

    Как отмечают специалисты, деревья были выращены из семян, доставленных из Бельгии. Для того, чтобы они лучше адаптировались к климату Казахстана, саженцы предварительно культивировали в тепличном комплексе «Ақ қайың» в Шымкенте. Это должно повысить их устойчивость к местным погодным условиям. 

    Ранее мы рассказывали, что в 2026 году поездка на сезон цветения сакуры в Японии может обойтись туристам дешевле, чем в предыдущие годы. Также сообщалось, что около 500 деревьев высадят военные в Жамбылской области до конца мая.

    Алексей Поляков
