Деревья сакуры посадят в центре Тараза

100 деревьев сакуры в скором времени украсят аллею с памятником Жамбылу Жабаеву. Экологический эксперимент реализуется за счет спонсорской помощи — саженцы подготовила и передала городу местная строительная компания.

Деревья украсят территорию вокруг памятника Жамбылу Жабаеву на перекрестке проспекта Абая и улицы Казыбек би. В акимате Тараза рассчитывают, что задумка придаст локации более эстетичный облик и станет популярным местом отдыха для жителей и туристов.

Как отмечают специалисты, деревья были выращены из семян, доставленных из Бельгии. Для того, чтобы они лучше адаптировались к климату Казахстана, саженцы предварительно культивировали в тепличном комплексе «Ақ қайың» в Шымкенте. Это должно повысить их устойчивость к местным погодным условиям.

