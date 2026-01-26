В этом году поездка на цветение сакуры в Японию может стать дешевле

По данным Министерства транспорта Японии, в январе 2026 года число китайских туристов сократилось примерно на 45% по сравнению с прошлым годом. Китайские авиакомпании также сократили количество рейсов в Японию, что привело к снижению цен на авиабилеты и проживание на 10–20% по сравнению с 2025 годом. Особенно заметно это в популярных городах — Киото и Осаке.

— Ослабление иены увеличивает покупательную способность других валют, таких как евро и британский фунт. В 2026 году цены на туры для туристов из Великобритании в целом немного снизились, — отметили в компании Intrepid Japan.

Сезон сакуры традиционно приходится на март–апрель. По прогнозу Японской метеорологической корпорации, в Токио начало цветения ожидается 20 марта, в Осаке — 24 марта, а на Окинаве оно начнется уже в январе–феврале.

При этом туристам стоит учитывать новые сборы и налоги. С 1 марта 2026 года вступают в силу повышенные сборы за проживание: от 200 иен (около 1 евро) за ночевку в бюджетных гостиницах до 10 000 иен (56 евро) и более в отелях класса люкс. Планируется также повышение визовых сборов и налога на международный выезд.

Несмотря на дополнительные расходы, эксперты отмечают, что 2026 год может стать одним из самых выгодных для самостоятельных и пакетных поездок на цветение сакуры благодаря усиленной конкуренции на туристическом рынке.

Как сообщалось ранее, Казахстан и Япония вышли на новый уровень стратегического партнерства.