Казахстан и Япония: новый уровень стратегического партнерства

Состоявшийся визит Главы государства в Японию по праву можно считать историческим. Именно с этой страной в 2004 году был запущен формат «Центральная Азия плюс», а в декабре 2025 года он впервые прошел на уровне глав государств. Этот шаг, безусловно, стал поворотным моментом в отношениях со страной Восходящего солнца, которая ранее не всегда активно участвовала в региональном диалоге.

Япония сегодня — четвертая крупнейшая экономика мира и один из глобальных лидеров в сфере высоких технологий, инвестиций и экспорта. Партнерство с таким государством имеет стратегическое значение как для Центральной Азии в целом, так и для Казахстана в частности.

Укрепление двусторонних отношений происходит на фоне растущей напряженности в Восточной Азии, включая сложные отношения между Японией и Китаем.

Скриншот с видео

От исторических связей к стратегическому партнерству

Несмотря на географическую удаленность — более пяти тысяч километров — Япония, по словам президента Токаева, остается для Казахстана близким и надежным партнером. Казахстанско-японские отношения имеют глубокие исторические корни. Уже в 1940-е годы на территории Казахстана находились лагеря для японских военнопленных. Япония признала независимость Казахстана в декабре 1991 года, а в январе 1992-го стороны установили дипломатические отношения.

С тех пор сотрудничество развивается преимущественно в экономической, технологической и научной сферах. В 2004 году по инициативе Японии был запущен формат «Центральная Азия + Япония». Особое место в двусторонней повестке занимает антиядерная тематика — от совместных международных инициатив до партнерства в мирном использовании атомной энергии.

Ключевым этапом стал визит президента Касым-Жомарта Токаева в Японию в декабре 2025 года. В Токио прошли переговоры на высшем уровне и встречи с представителями японского бизнеса. По итогам визита было подписано более 60 двусторонних документов на сумму свыше 3,7 млрд долларов, что стало одним из крупнейших пакетов соглашений за всю историю отношений двух стран.

Сегодня Япония является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику: за последние два десятилетия компании из этой страны вложили в Казахстан около 8,5 млрд долларов. Японские инвестиции привлекают внимание своей долгосрочной ориентированностью и технологичностью. Сегодня в Казахстане работает около 60 компаний с японским участием в разных секторах, включая добычу нефти и урана. Новый пакет соглашений, подписанный во время визита Президента Токаева, оценивается в 3,7 млрд долларов — почти половину всех японских инвестиций в страну. Особое значение имеет сотрудничество в сфере редкоземельных минералов и развитие технологий для производства полупроводников, что открывает Казахстану новые возможности на мировом рынке.

— Официальный визит Главы государства в Японию стал одним из самых содержательных и результативных мероприятий последних лет. Основное внимание уделялось экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству. В переговорах участвовали ведущие японские корпорации — Mitsubishi Corporation, Hitachi, Mitsui & Co., ITOCHU Corporation и японская организация по развитию энергетики. Ключевыми договоренностями стали соглашения «Казатомпрома» с Kansai Electric Power по поставке компонентов природного урана для японских АЭС, сотрудничество в разведке и освоении критически важных минералов с Eurasian Resources Group, а также создание в Казахстане центра производства и сервисного обслуживания техники Komatsu для горной отрасли. Кроме того, национальная инвестиционная компания BATIREK подписала соглашение с Mitsubishi Financial Group о сопровождении инвестиционных проектов, экспортно-кредитных операций и финансировании инновационных инициатив. Общая стоимость подписанных документов превышает миллиард долларов, что значительно укрепляет позиции Казахстана в международных цепочках поставок стратегических товаров, — сказал сопредседатель казахстанско-японского комитета по экономическому сотрудничеству Мурат Каримсаков.

Скриншот с видео

Япония обладает уникальными технологиями и экспертизой, включая продвинутые направления, такие как роботизация, что представляет для Казахстана практический интерес.

— Японская сторона, как было заявлено на политическом уровне и на встречах с ведущими топ-менеджерами японских компаний, готова участвовать в технологическом перевооружении нашей экономики. Во внедрении всех этих сегодня решений, в производстве, в управлении это очень важно, в том числе и в обмене технологиями. То есть такой вот конкретный интерес со стороны японских компаний был подчеркнут, — отметил сопредседатель казахстанско-японского комитета по экономическому сотрудничеству Мурат Каримсаков.

Сегодня Казахстан покупает у Японии в три раза больше, чем продает. Причем экспортируется сырье, завозятся машины и оборудование. Мурат Каримсаков ответил на вопрос о том, как укрепление сотрудничества отразится на торговом балансе.

— Речь идет не только о торговле и поставках традиционных казахстанских товаров в Японию. Важно, чтобы наши предприятия выстраивали цепочки промышленных поставок, создавая добавленную стоимость. Это уже не просто сырье, а переработанная продукция с более высокой стоимостью. Такие процессы позволят улучшить динамику экспорта и повысить его качество, принося Казахстану ощутимые экономические результаты, — считает эксперт.

Мирный атом: от уранового топлива до передовых ядерных технологий

У Казахстана и Японии есть уникальная сфера сотрудничества — мирный атом. Многолетнее взаимодействие охватывает различные направления — от общей политической позиции по ядерному разоружению до совместных научных исследований. Казахстанский уран играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Японии.

Во время саммита в Токио было подписано соглашение о поставках ядерного топлива для АЭС, а тема ядерной энергетики вошла в итоговую Токийскую декларацию. Благодаря тесному сотрудничеству казахстанские ресурсы получают возможность сочетаться с японскими технологиями.

После долгого перерыва один из мировых лидеров в атомной энергетике планирует перезапуск своей промышленности, а Япония активно инвестирует в переработку радиоактивных отходов, повышение безопасности АЭС и исследования в области атомной медицины. Одним из примеров является совместный проект корпорации Sumitomo и «Казатомпрома» по производству медицинских радиоизотопов из отходов переработки урана. На эту тему поговорили авторы программы «Большая дипломатия» с генеральным директором Национального ядерного центра Эрланом Батырбековым.

— Национальный ядерный центр Казахстана сотрудничает с японскими научными организациями в сфере мирного использования атомной энергии уже более 30 лет. Первый контракт был подписан 32 года назад и касался начальных проектов, которые сегодня развились в области безопасности как действующих атомных станций, так и реакторов четвертого поколения. Основное направление сотрудничества — исследования безопасности реакторов третьего поколения, которые составляют большинство атомных станций в мире, а также реакторов четвертого поколения. Японские компании, такие как Toshiba Corporation и Marubeni Utility, обращались к нам за помощью в решении вопросов, связанных с аварией на Фукусиме. В частности, мы разработали композицию, используемую на большинстве японских реакторов, и смоделировали расплав под аварийным реактором, что позволило дать рекомендации по его безопасному извлечению и захоронению. Кроме того, продолжаются эксперименты по безопасности реакторов четвертого поколения — водоводных реакторов на быстрых нейтронах, а также другие проекты, направленные на повышение безопасности действующих атомных станций, — сказал генеральный директор Национального ядерного центра Эрлан Батырбеков.

Скриншот с видео

Инвестиции, технологии и усиление региональной субъектности

Первый саммит «Центральная Азия + Япония» на уровне глав государств демонстрирует серьезные экономические амбиции. Токио заявил о готовности инвестировать 19 млрд долларов в течение пяти лет в экономику стран региона. Саммит имеет и важное политическое значение: интерес Японии на высшем уровне подчеркивает растущую роль Центральной Азии на международной арене. Токио видит стратегическую значимость региона в новых глобальных структурах — это и стратегические минералы, и транспортные коридоры, и мост между Востоком и Западом. В странах Центральной Азии проявляют большой интерес к японским инвестициям и технологиям. Усиление японского присутствия может укрепить самостоятельность региона.

— Крупные инвестиции, особенно в формате нашего региона, способны изменить конъюнктуру сотрудничества. Центральная Азия традиционно является зоной взаимодействия крупнейших мировых игроков — России, Китая, Европейского Союза и США. Появление Японии в этом контексте играет роль балансира и уравновешивающего фактора. Теперь Центральная Азия может опираться на полноценную модель сдержек и противовесов, особенно в экономическом и технологическом формате. Мы уже имеем инструменты коммуникации, которые позволяют учитывать позиции западных партнеров, например, в вопросах передачи технологий. Здесь Япония выступает особенно значимым партнером, поскольку по технологическим достижениям она опережает многие страны Запада, включая Европу и Северную Америку. Присутствие Японии в регионе важно именно с прагматической точки зрения: мы оцениваем, что выгодно и интересно для Казахстана, а не просто предоставляем возможности иностранным инвесторам, — сказал директор центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев.

Скриншот с видео

Почему Япония делает ставку на Центральную Азию

Для Японии Центральная Азия — регион растущей геополитической и экономической важности. Страна восходящего солнца почти полностью зависит от импорта нефти, газа и урана, поэтому укрепляет связи с мировыми энергетическими центрами, включая Центральную Азию, и развивает атомную энергетику.

Демографический бэби-бум в регионе может в будущем поддержать японскую экономику, а риски, связанные с изменением климата, стимулируют международное сотрудничество и инвестиции в управление катастрофами.

Эти вопросы вошли в стратегические направления Токийской декларации. Япония также участвует в развитии транспортного коридора через Каспий и поддерживает страны региона в освоении технологий искусственного интеллекта.

— Во время визита министра иностранных дел Японии, господина Ивая Такеши, в августе было объявлено о передаче медицинского оборудования для поддержки пострадавших от ядерных испытаний. Кроме того, между Хиросимой, Нагасаки и областью Абай уже давно существует сотрудничество по вопросам гуманитарной помощи и противодействия последствиям ядерного оружия. Япония и Казахстан выстроили тесное взаимодействие в области ядерного разоружения и нераспространения через резолюции ООН. Так, Япония стала соавтором резолюции Казахстана о Международном дне против ядерных испытаний, а Казахстан поддержал инициативу Японии по ликвидации ядерного оружия. Таким образом, сотрудничество стран строится на принципе взаимной поддержки, — сказал Посол Японии в Казахстане Ясумаса Ииджима.

Скриншот с видео

Первый в истории саммит «Центральная Азия + Япония», прошедший в декабре 2025 года в Токио, стал важным дипломатическим событием как для региона, так и для четвертой экономики мира. Япония готова инвестировать, а вложения японских компаний традиционно ориентированы на долгосрочное развитие.

Результатом визита Президента Токаева стали не только инвестиции, но и договоренности о доступе к технологиям. Например, Япония предоставит гигантские сканеры для большегрузов, что повысит эффективность портов и транспортных коридоров. Особое значение имеет сотрудничество в сфере редкоземельных минералов и их переработки — сочетание ресурсов Казахстана и технологий Японии действительно открывает новые возможности.

В ходе встречи с Императором Нарухито также обсуждались экологические вызовы и вопросы водной безопасности. Несмотря на географическую удаленность и разницу экономических масштабов, страны нашли много точек соприкосновения и общих интересов, что подтвердил прошедший саммит.