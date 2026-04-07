Около 500 деревьев высадят военные в Жамбылской области до конца мая

В акции «Таза Қазақстан» принял участие заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Аскар Мустабеков.

— Озеленение — это не просто благоустройство территории. Это вклад в здоровье людей и экологическую безопасность. Совместные акции военнослужащих и школьников способствуют укреплению чувства ответственности и развитию активной гражданской позиции молодого поколения, — отметил он.

Фото: МО РК

Заместитель министра обороны также ознакомился с состоянием социальных объектов гарнизона: посетил школу, детские сады, госпиталь, гарнизонную библиотеку и филиал Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил.

Особое внимание уделено условиям обучения и воспитания детей. В средней школе № 43 имени Бауыржана Момышулы и дошкольных учреждениях Аскар Мустабеков оценил материально-техническую базу, организацию питания, отопления и обеспеченность кадрами. В военном городке работают три детских сада примерно на 500 мест.

— Важно с раннего возраста прививать детям чувство долга, воспитывать уважение к военной службе и готовность защищать Родину. В этом плане необходимо максимально использовать потенциал занятий по начальной военной подготовке и детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз», — подчеркнул Аскар Мустабеков.

Заместитель министра обороны дал ряд поручений по развитию социальной инфраструктуры и созданию комфортных условий для военнослужащих и их семей в гарнизоне.