Депутат заявил о дезинформации вокруг проекта новой Конституции
Проект новой Конституции Казахстана не содержит норм, допускающих продажу земли иностранцам или передачу полномочий по распоряжению землями Президенту либо будущему Курултаю, заявил депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, в обществе и социальных сетях целенаправленно распространяется опасная дезинформация, искажающая содержание проекта Основного закона.
— В социальных сетях утверждают, что якобы проект новой Конституции открывает путь к продаже земли иностранцам. Более того — людям внушается тезис, что якобы в проекте Конституции Президент или будущий Курултай, смогут распоряжаться землями. Это наглая ложь. Это сознательная дезинформация, — заявил депутат.
Бакытжан Базарбек подчеркнул, что в проекте Конституции отсутствуют какие-либо нормы, позволяющие продавать землю либо снимать действующие запреты. При этом он отметил, что положения о земле полностью сохранены и перенесены из действующей Конституции.
— Действующая редакция шестой статьи Конституции без изменений легла в основу статьи восемь Конституции. Для достоверности хочу зачитать норму: «земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах установленных законом», — сказал он.
Депутат отметил, что разговоры о «распродаже земли» являются либо проявлением правовой неграмотности, либо осознанной манипуляцией общественным мнением.
— История учит нас простому правилу: «Когда нет аргументов — запускают слухи». И сегодня мы видим именно это. Людей пугают тем, чего не существует в тексте Конституции. Кому это выгодно — большой вопрос, на который обществу еще предстоит получить ответы. Но одно очевидно уже сейчас: подобные вбросы не имеют ничего общего ни с правом, ни с заботой о людях. И я убежден, что компетентные органы дадут оценку происхождению и целям таких информационных атак, — сказал он.
Отдельно Бакытжан Базарбек напомнил, что запрет на предоставление сельскохозяйственных земель иностранцам регулируется Земельным кодексом, в частности его 24-й статьей, и проект новой Конституции этот запрет не отменяет, не ослабляет и не пересматривает.
— Хочу сказать еще одно принципиально важное. Любые факты незаконного предоставления сельскохозяйственных земель иностранцам не останутся без реакции. В рамках прямого поручения Президента мы последовательно и жестко наводим порядок в земельной сфере. Именно для этого при партии «AMANAT» была создана комиссия «Жер аманаты», заместителем председателя которой я и являюсь. За последние четыре года государству возвращено более 14 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Мы держим руку на пульсе, — отметил депутат.
По его словам, работа по возвращению земли государству будет продолжена, а земельные вопросы в стране больше не будут решаться «тихо и кулуарно».
— Совместно с Генеральной прокуратурой мы будем добиваться жесткой правовой оценки каждому такому случаю. Это и есть практическое продолжение линии Президента «Закон и порядок», которая нашла отражение в Преамбуле проекта Новой Конституции. Поэтому еще раз подчеркиваю: никакой продажи земли иностранцам новая Конституция не допускает. Земля была, есть и останется национальным достоянием, — подчеркнул он.
Ранее депутат Ермурат Бапи в ходе обсуждения конституционной реформы в Мажилисе призвал казахстанское общество к ответственному и взвешенному обсуждению поправок.
Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.