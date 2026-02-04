Депутат заявил о дезинформации вокруг проекта новой Конституции

По его словам, в обществе и социальных сетях целенаправленно распространяется опасная дезинформация, искажающая содержание проекта Основного закона.

— В социальных сетях утверждают, что якобы проект новой Конституции открывает путь к продаже земли иностранцам. Более того — людям внушается тезис, что якобы в проекте Конституции Президент или будущий Курултай, смогут распоряжаться землями. Это наглая ложь. Это сознательная дезинформация, — заявил депутат.

Бакытжан Базарбек подчеркнул, что в проекте Конституции отсутствуют какие-либо нормы, позволяющие продавать землю либо снимать действующие запреты. При этом он отметил, что положения о земле полностью сохранены и перенесены из действующей Конституции.

— Действующая редакция шестой статьи Конституции без изменений легла в основу статьи восемь Конституции. Для достоверности хочу зачитать норму: «земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах установленных законом», — сказал он.

Депутат отметил, что разговоры о «распродаже земли» являются либо проявлением правовой неграмотности, либо осознанной манипуляцией общественным мнением.

— История учит нас простому правилу: «Когда нет аргументов — запускают слухи». И сегодня мы видим именно это. Людей пугают тем, чего не существует в тексте Конституции. Кому это выгодно — большой вопрос, на который обществу еще предстоит получить ответы. Но одно очевидно уже сейчас: подобные вбросы не имеют ничего общего ни с правом, ни с заботой о людях. И я убежден, что компетентные органы дадут оценку происхождению и целям таких информационных атак, — сказал он.

Отдельно Бакытжан Базарбек напомнил, что запрет на предоставление сельскохозяйственных земель иностранцам регулируется Земельным кодексом, в частности его 24-й статьей, и проект новой Конституции этот запрет не отменяет, не ослабляет и не пересматривает.

— Хочу сказать еще одно принципиально важное. Любые факты незаконного предоставления сельскохозяйственных земель иностранцам не останутся без реакции. В рамках прямого поручения Президента мы последовательно и жестко наводим порядок в земельной сфере. Именно для этого при партии «AMANAT» была создана комиссия «Жер аманаты», заместителем председателя которой я и являюсь. За последние четыре года государству возвращено более 14 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Мы держим руку на пульсе, — отметил депутат.

По его словам, работа по возвращению земли государству будет продолжена, а земельные вопросы в стране больше не будут решаться «тихо и кулуарно».

— Совместно с Генеральной прокуратурой мы будем добиваться жесткой правовой оценки каждому такому случаю. Это и есть практическое продолжение линии Президента «Закон и порядок», которая нашла отражение в Преамбуле проекта Новой Конституции. Поэтому еще раз подчеркиваю: никакой продажи земли иностранцам новая Конституция не допускает. Земля была, есть и останется национальным достоянием, — подчеркнул он.

Ранее депутат Ермурат Бапи в ходе обсуждения конституционной реформы в Мажилисе призвал казахстанское общество к ответственному и взвешенному обсуждению поправок.

Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.