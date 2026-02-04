Депутат призвал казахстанцев к ответственному обсуждению конституционной реформы

По словам депутата, что за последние шесть месяцев в соцсетях прозчувало много резкой критики конституционных изменений, при этом нередко — поверхностной и односторонней.

— Безусловно, конструктивная критика, высказываемая с гражданской позиции и с точки зрения государственных интересов, не должна ограничиваться. Однако мы также должны уметь ценить саму возможность такой критики как общественную ценность. Следует признать, что именно благодаря этим ценностям общество, задыхавшееся и не имевшее возможности высказаться в эпоху Назарбаева, сегодня смогло освободиться от сковывающих ограничений, — заявил Ермурат Бапи.

Он подчеркнул, что любой здравомыслящий человек, объективно анализируя общий политический характер проекта новой Конституции, должен понимать, что его содержание и цели направлены на укрепление государственности, безопасности и устойчивости независимости.

— В условиях, когда мир захлестывают торговые войны (достаточно вспомнить пошлинную политику президента Трампа) и нарастает опасность нового передела мира, политическая близорукость и неспособность трезво оценить реальность как внутри страны, так и за ее пределами, может привести Казахстан к непоправимым последствиям. Когда внешний мир находится в нестабильном состоянии, мы не имеем права собственными руками ввергать внутреннюю жизнь страны в смуту и хаос… Мне бы хотелось, чтобы такие уважаемые в обществе люди, как Садуакас Ансат, Айтхожа Фазыл и Рысбек Сарсенбай, прежде чем будоражить общество, призывали окружающих к спокойствию и принимали начавшиеся изменения с мудростью и ответственностью старшего поколения, — отметил депутат.

Бапи также прокомментировал общественные опасения, связанные с 48-й статьей проекта Конституции, предусматривающей конституционные гарантии защиты чести и достоинства Президента РК.

— В связи с формулировкой третьего пункта — «Положения настоящей статьи распространяются также на экс-президента Республики Казахстан» — некоторые выражают опасения, что «члены семьи бывшего президента могут вернуться к власти». Подобные тревоги среди пользователей соцсетей являются лишь проявлением эмоциональных домыслов. Ведь еще конституционным законом от 8 июня 2022 года четко закреплено: «Члены семьи Президента и его близкие родственники не имеют права занимать государственные должности», — сказал он.

В заключение депутат подчеркнул, что обеспечение целостности, безопасности и суверенитета Казахстана должно быть обязанностью каждого гражданина, думающего о будущем своей страны.

— Когда меняется политическая карта мира, кому мы можем противостоять? Если до сих пор не закрыли 7,5 тысяч километров госграницы! Там 14 застав не построено. У нас всего 80-тысячная армия! В такой ситуации мы должны понимать реальную ситуацию в обществе и должны поддержать предлагаемые поправки, — добавил Бапи.

Отметим, что 78% респондентов поддержали конституционную реформу в Казахстане.