Депутат предложил усилить контроль за устройствами скрытого наблюдения в Казахстане

По словам депутата, сегодня рынок технических устройств в нашей стране практически не регулируется и не контролируется. На рынке доступны GPS-трекеры, GSM-маяки, мини-камеры, диктофоны и электронные устройства, продаваемые через онлайн-платформы без лицензии или сертификата.

— Эти устройства потенциально могут использоваться для незаконного слежения за гражданами. Это не только угрожает правам граждан на неприкосновенность частной жизни и семейные тайны, но и увеличивает риски, такие как незаконный сбор персональных данных, шантаж, преследование и корпоративный шпионаж. Теперь любой, у кого есть банковская карта и доступ в интернет, может приобрести техническое устройство для тайного получения информации. Хотя статья 399 Уголовного кодекса Республики Казахстан запрещает производство, приобретение, продажу и использование таких устройств, их массовое распространение остается вне рамок всеобъемлющего правового регулирования, — напомнил А. Мутали.

В ходе рейдов правоохранительные органы выявили продажу таких устройств, как ручки с диктофонами, скрытые видеокамеры, встроенные в предметы домашнего обихода, очки и флеш-накопители. В Алматы, Темиртау и других регионах были конфискованы мини-камеры и GSM-системы, а некоторые продавцы привлечены к уголовной ответственности. Однако эти меры не носят систематического характера, а применяются только к отдельным случаям. Рынок продолжает функционировать беспрепятственно и расширяет свои масштабы.

— Особую тревогу вызывает тот факт, что, казалось бы, легитимное, широко распространенное и модное устройство нового поколения способно тайно записывать информацию. Ошибочно судить об опасности этих устройств, основываясь исключительно на их внешнем виде. Решающую роль играет не форма устройства, а программное обеспечение и способ его использования.

Абуталип Мутали отметил, что автомобили нового поколения, в том числе китайские, пользующиеся большим спросом, работают через зарубежные серверы и учетные записи пользователей.

— Это приводит к обработке данных, касающихся наших граждан, включая маршруты движения и информацию о пользователях, в зарубежных юрисдикциях. То есть, простыми словами зарубежные компании могут отслеживать и анализировать все передвижения и другую активность наших граждан. Имеют место случаи удаленного ограничения или отключения функций таких автомобилей.

В международной практике такие электронные устройства классифицируются как «подлежащие строгому контролю». На них распространяются обязательные требования по сертификации и лицензированию, и проводится четкое различие между гражданскими устройствами и специальным оборудованием. Такой подход защищает от скрытого вторжения в частную жизнь граждан и предотвращает неправомерное использование.

В связи с этим депутат призвал Правительство Республики Казахстан:

Обеспечить защиту конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни и личную и семейную тайну; ввести обязательную сертификацию и лицензирование продажи устройств для скрытого наблюдения; разработать меры по контролю за оборотом устройств с участием Министерства внутренних дел, Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития и Генеральной прокуратуры; рассмотреть вопрос размещения на территории Республики Казахстан серверов обработки данных и учетных записей пользователей для автомобилей нового поколения, продаваемых и используемых на территории страны, и обеспечить их функционирование в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан; разработать всеобъемлющий правовой и контрольный механизм регулирования оборота этих устройств и принять срочные меры.

