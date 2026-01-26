Депутат предложил закрепить экологические ценности в Конституции как национальный приоритет

По его словам, Конституционная реформа закладывает правовую основу концепции «Слышащее государство».

— Если обратиться к истории, то и при принятии «Жеты жаргы», и при ежедневных советах на Культобе главной целью были единство и справедливость страны. Сегодня ключевая задача нашей политической реформы — создание безупречной законодательной системы, защищающей интересы народа и выдерживающей испытание временем. Это не просто упорядочивание документов, это ответственный шаг, определяющий судьбу страны, — заявил Серик Егизбаев.

Как отметил депутат, каждая принимаемая норма напрямую влияет на условия жизни будущих поколений. В этой связи, по его мнению, ключевым стратегическим шагом является переход к однопалатной модели Парламента и полный переход избирательной системы на пропорциональную основу — партийные списки.

— Если раньше депутат нёс ответственность лишь как отдельная личность, то теперь он будет выступать от имени крупной политической организации, с чёткой идеологией и партийной программой. Отказ Главы государства от собственных квот и передача полномочий Парламенту — это большое доверие и высокая ответственность, возложенные на политические партии, — добавил он.

Сообщается, что в январе депутатская группа партии «Ауыл» посетила все 20 регионов страны и провела встречи с аграриями.

— Даже в самых отдаленных сёлах жители внимательно следят за работой Парламента и Правительства. Более двух тысяч предложений, поступивших по конституционной реформе, — это не просто статистика. Это прямой запрос общества на обновление, усиление демократических инициатив и справедливость. Народ ждёт, народ доверяет, и мы не имеем права не оправдать эти ожидания. Народный аманат требует от нас не просто обновить правовую систему, но наполнить её принципиально новым, современным содержанием, — отметил член Комиссии.

Кроме того, депутат Мажилиса предложил закрепить экологические ценности на уровне Конституции как национальный приоритет, принять преамбулу Конституции в новой редакции, внести в статью 31 обязанность граждан по сохранению природы, а также усилить полномочия по регулированию законодательства в сфере охраны окружающей среды в рамках статьи 61.

