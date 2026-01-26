Депутат предложил закрепить экологические ценности в Конституции как национальный приоритет
В рамках Конституционной реформы каждая принимаемая норма напрямую влияет на то, в каком свободном и справедливом обществе будет жить будущее поколение. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента, руководитель фракции партии «Ауыл» Серик Егизбаев на третьем заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает агентство Kazinform.
По его словам, Конституционная реформа закладывает правовую основу концепции «Слышащее государство».
— Если обратиться к истории, то и при принятии «Жеты жаргы», и при ежедневных советах на Культобе главной целью были единство и справедливость страны. Сегодня ключевая задача нашей политической реформы — создание безупречной законодательной системы, защищающей интересы народа и выдерживающей испытание временем. Это не просто упорядочивание документов, это ответственный шаг, определяющий судьбу страны, — заявил Серик Егизбаев.
Как отметил депутат, каждая принимаемая норма напрямую влияет на условия жизни будущих поколений. В этой связи, по его мнению, ключевым стратегическим шагом является переход к однопалатной модели Парламента и полный переход избирательной системы на пропорциональную основу — партийные списки.
— Если раньше депутат нёс ответственность лишь как отдельная личность, то теперь он будет выступать от имени крупной политической организации, с чёткой идеологией и партийной программой. Отказ Главы государства от собственных квот и передача полномочий Парламенту — это большое доверие и высокая ответственность, возложенные на политические партии, — добавил он.
Сообщается, что в январе депутатская группа партии «Ауыл» посетила все 20 регионов страны и провела встречи с аграриями.
— Даже в самых отдаленных сёлах жители внимательно следят за работой Парламента и Правительства. Более двух тысяч предложений, поступивших по конституционной реформе, — это не просто статистика. Это прямой запрос общества на обновление, усиление демократических инициатив и справедливость. Народ ждёт, народ доверяет, и мы не имеем права не оправдать эти ожидания. Народный аманат требует от нас не просто обновить правовую систему, но наполнить её принципиально новым, современным содержанием, — отметил член Комиссии.
Кроме того, депутат Мажилиса предложил закрепить экологические ценности на уровне Конституции как национальный приоритет, принять преамбулу Конституции в новой редакции, внести в статью 31 обязанность граждан по сохранению природы, а также усилить полномочия по регулированию законодательства в сфере охраны окружающей среды в рамках статьи 61.
Ранее депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев заявил на третьем заседании Конституционной комиссии о том, что переход к однопалатному Парламенту и усиление роли политических партий станут ключевыми элементами конституционной реформы в Казахстане.