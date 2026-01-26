Конституционная комиссия: политические партии в Казахстане получат институциональную роль
Переход к однопалатному Парламенту и усиление роли политических партий станут ключевыми элементами конституционной реформы в Казахстане. Об этом заявил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев на третьем заседании Конституционной комиссии, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, работа Комиссии направлена на формирование нового Парламента и новой Конституции, отвечающих современным запросам общества. Он отметил активное участие партии «AMANAT» в процессе реформ и поддержку инициатив Президента.
Как подчеркнул депутат, Комиссия действует на основе принципов открытости и учета позиций всех политических партий, а предлагаемые конституционные изменения ориентированы на создание институционально сильного Парламента.
— Сегодня мы не просто вносим поправки в действующую Конституцию, мы фактически формируем новый Основной закон, который будет отвечать принципу сильный Президент — влиятельный Парламент — ответственный Кабинет министров, — заявил Елнур Бейсенбаев.
Он пояснил, что переход к однопалатному Парламенту позволит ускорить и сделать более прозрачным законотворческий процесс, а также усилит роль политических партий и ответственность депутатов перед обществом.
— Все законы будут проходить три чтения в одном Парламенте: первые два — открытые, третье — для проверки соответствия Конституции и национальному законодательству. Это полностью исключает влияние лобби и личных интересов, — отметил депутат.
Елнур Бейсенбаев также обратил внимание на значимость пропорциональной избирательной системы и внутрипартийных праймериз, которые, по его словам, обеспечат прямую связь между избирателями и составом Парламента, включая представителей независимых граждан.
— Пропорциональная система означает прямую связь между избирателем и Парламентом. Партия борется за каждый голос, включая голос независимого гражданина, и это усиливает ответственность перед обществом, — добавил он.
Кроме того, в ходе заседания были озвучены предложения о закреплении брака как союза мужчины и женщины, обновлении преамбулы Конституции с акцентом на принципы «Справедливый Казахстан» и «Закон и порядок», а также об усилении защиты интеллектуальной собственности и политической устойчивости страны.
— Исторически важно назвать будущий Парламент Курултаем. Это отражает связь с традициями, национальным духом и ответственностью перед народом, — заключил Елнур Бейсенбаев.