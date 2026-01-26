Конституционная комиссия: политические партии в Казахстане получат институциональную роль

По его словам, работа Комиссии направлена на формирование нового Парламента и новой Конституции, отвечающих современным запросам общества. Он отметил активное участие партии «AMANAT» в процессе реформ и поддержку инициатив Президента.

Как подчеркнул депутат, Комиссия действует на основе принципов открытости и учета позиций всех политических партий, а предлагаемые конституционные изменения ориентированы на создание институционально сильного Парламента.

— Сегодня мы не просто вносим поправки в действующую Конституцию, мы фактически формируем новый Основной закон, который будет отвечать принципу сильный Президент — влиятельный Парламент — ответственный Кабинет министров, — заявил Елнур Бейсенбаев.

Он пояснил, что переход к однопалатному Парламенту позволит ускорить и сделать более прозрачным законотворческий процесс, а также усилит роль политических партий и ответственность депутатов перед обществом.

— Все законы будут проходить три чтения в одном Парламенте: первые два — открытые, третье — для проверки соответствия Конституции и национальному законодательству. Это полностью исключает влияние лобби и личных интересов, — отметил депутат.

Елнур Бейсенбаев также обратил внимание на значимость пропорциональной избирательной системы и внутрипартийных праймериз, которые, по его словам, обеспечат прямую связь между избирателями и составом Парламента, включая представителей независимых граждан.

— Пропорциональная система означает прямую связь между избирателем и Парламентом. Партия борется за каждый голос, включая голос независимого гражданина, и это усиливает ответственность перед обществом, — добавил он.

Кроме того, в ходе заседания были озвучены предложения о закреплении брака как союза мужчины и женщины, обновлении преамбулы Конституции с акцентом на принципы «Справедливый Казахстан» и «Закон и порядок», а также об усилении защиты интеллектуальной собственности и политической устойчивости страны.