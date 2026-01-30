Депутат Имашева поддержала идею принятия новой Конституции Казахстана

Она отметила, что в рамках проводимой Конституционной реформы с учетом предложений граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов была подготовлена сводная редакция Конституции.

— Проект предусматривает принятие полностью новой редакции преамбулы Конституции, где отражены обновленные общенациональные ценности, миссия государства, исторический контекст, а также направления развития страны. Основы конституционного строя подвергнутся значительному пересмотру, при этом сохраняется форма президентского управления, а организация единой системы государственной власти будет изменена, — отметила депутат.

Также, по ее словам, расширяются формы участия граждан в управлении государственными делами, усиливаются гарантии защиты прав и свобод человека.

— В связи с этим, мы считаем необходимым руководствоваться статьей 26 Закона РК «О правовых актах». В соответствии с этой нормой, при внесении изменений или дополнений, охватывающих более половины текста нормативного правового акта, принимается его новая редакция. Учитывая вышеизложенное, а также содержание и масштаб предлагаемых изменений, считаем целесообразным и обоснованным принятие проекта новой редакции Конституции РК, соответствующей современным требованиям, запросам общества и стратегическим целям развития государства. Таким образом, я поддерживаю идею принятия новой Конституции РК, — подчеркнула Снежанна Имашева.

Ранее председатель республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев предложил в рамках работы комиссии рассмотреть вопрос принятия новой Конституции.