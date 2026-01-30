РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:16, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Депутат Имашева поддержала идею принятия новой Конституции Казахстана

    Депутат Мажилиса Снежанна Имашева поддержала принятие проекта новой редакции Конституции РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Депутат Мажилиса, член Конституционной комиссии Снежанна Имашева
    Фото: Конституционный суд

    Она отметила, что в рамках проводимой Конституционной реформы с учетом предложений граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов была подготовлена сводная редакция Конституции. 

    — Проект предусматривает принятие полностью новой редакции преамбулы Конституции, где отражены обновленные общенациональные ценности, миссия государства, исторический контекст, а также направления развития страны. Основы конституционного строя подвергнутся значительному пересмотру, при этом сохраняется форма президентского управления, а организация единой системы государственной власти будет изменена, — отметила депутат.

    Также, по ее словам, расширяются формы участия граждан в управлении государственными делами, усиливаются гарантии защиты прав и свобод человека.

    — В связи с этим, мы считаем необходимым руководствоваться статьей 26 Закона РК «О правовых актах». В соответствии с этой нормой, при внесении изменений или дополнений, охватывающих более половины текста нормативного правового акта, принимается его новая редакция. Учитывая вышеизложенное, а также содержание и масштаб предлагаемых изменений, считаем целесообразным и обоснованным принятие проекта новой редакции Конституции РК, соответствующей современным требованиям, запросам общества и стратегическим целям развития государства. Таким образом, я поддерживаю идею принятия новой Конституции РК, — подчеркнула Снежанна Имашева.

    Ранее председатель республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев предложил в рамках работы комиссии рассмотреть вопрос принятия новой Конституции. 

    Теги:
    Конституция Конституционная реформа Политические реформы
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают