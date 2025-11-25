День работников сельского хозяйства отметили в Акмолинской области

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, прошло в ДК «Кокшетау». На главный праздник региона прибыли порядка 600 работников отрасли.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

Начало было положено вручением ключей от 15 новых автомобилей ветеринарным врачам региона.

— У нас 8 округов и 15 ветеринарных врачей. Они выполняют ветеринарно-профилактические, диагностические мероприятия против особо опасных болезней, занимаются идентификацией, лечением животных. Для работы нам этот автотранспорт очень нужен, потому что есть села, куда добраться очень сложно, а наш транспорт, такие же Нивы, выдавался в 2013 году, — отметил руководитель ветеринарной станции Коргалжынского района Азамат Джакупов.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

Собравшихся поздравил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, который отметил, что в текущем году праздник приобретает особое значение, потому что 2025 год объявлен в Казахстане годом рабочих профессий.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

— Для аграрной сферы особенно важны такие специалисты как простые механизаторы, животноводы, агрономы и переработчики — они являются движущей силой агропромышленного комплекса. Уже сегодня Акмолинская область демонстрирует высокие показатели и устойчивый рост, что создает крепкий фундамент для дальнейшего развития отрасли. Мы в очередной раз не просто подтвердили, но и укрепили свой статус главной житницы страны — достигли исторически рекордного урожая. Общий валовый сбор зерна составил более 7,6 млн тонн. Средняя урожайность по области — 16,3 центнера с гектара. Достигнутые результаты стали возможны благодаря комплексному проведению агротехнических мероприятий, благоприятным погодным условиям и, конечно же, упорному труду наших фермеров, — отметил глава области.

Марат Ахметжанов выразил благодарность ветеранам отрасли — людям, которые заложили фундамент современного сельского хозяйства. Это династии Тюркиных, Ариповых, Закусиловых, Искаковых, Мукышевых и Курманкуловых.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

В ходе мероприятия из рук главы области лучшие работники отрасли получили государственные награды и благодарственные письма. Также ряд акмолинцев был награжден нагрудным знаком отличия акима области «Ақмола — Еңбек озаты». Победители номинации «Человек труда» удостоились сертификатов на сумму 1 млн тенге и благодарственных писем акима региона. Так, в номинации «Мастер жатвы» был награжден комбайнер-механизатор товарищества «АФ ТНК» Жаксынского района Андрей Серый, который вот уже более 20 лет не только эффективно и качественно проводит уборку урожая, но и обеспечивает техническое состояние машины. Сам он из семейной династии механизаторов.

— В этом году был у нас был отличный урожай — 20 центнеров с гектара. В подобном мероприятии участвую впервые, конечно, рад, что мою работу отметили на таком уровне и представили к награде, — поделился мужчина.

В номинации «Мастер своего дела» сертификата на сумму 1 миллион тенге удостоилась доярка из Целиноградского района Евгения Брауэр, которая ежедневно надаивает 70 тонн молока.

— Я работаю в отрасли уже более 6 лет, начинала на «елочке», а сейчас работаю на большой «карусели». Мы доим более двух тысяч коров, лично я дою, наверное, в сутки 400 голов. Это очень много, это трехразовая дойка примерно по 24 тонны, — рассказала о своей работе Евгения.

Также решением координационного совета в честь рекордного урожая за высокие показатели и достижения в агропромышленном комплексе труженикам села были вручены ключи от автомобилей. Одним из таких награжденных стал и механизатор товарищества «Викторовское GSK» Зерендинского района Сергей Ковшов, посвятивший более 40 лет своему любимому делу.

Мероприятие завершилось праздничным концертом.