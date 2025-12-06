РУ
    12:27, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    День прокуратуры отмечается в Казахстане

    6 декабря в нашей стране отмечается профессиональный праздник — День прокуратуры, передает агентство Kazinform.

    Фото: ГП РК

    Именно 6 декабря 1991 года было принято историческое постановление, заложившее основу единой, самостоятельной и независимой системы органов прокуратуры Казахской ССР — будущей прокуратуры независимого Казахстана.

    Прокуратура Республики составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Республики. Она осуществляет свои полномочия независимо от других государственных органов, должностных лиц и подотчетна лишь Президенту Республики.

    Ранее Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, какая работа по борьбе с наркобизнесом ведется во исполнение поручения Главы государства прокуратурой совместно с правоохранительными и специальными органами.

