День прокуратуры отмечается в Казахстане

Именно 6 декабря 1991 года было принято историческое постановление, заложившее основу единой, самостоятельной и независимой системы органов прокуратуры Казахской ССР — будущей прокуратуры независимого Казахстана.

Прокуратура Республики составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Республики. Она осуществляет свои полномочия независимо от других государственных органов, должностных лиц и подотчетна лишь Президенту Республики.

Ранее Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, какая работа по борьбе с наркобизнесом ведется во исполнение поручения Главы государства прокуратурой совместно с правоохранительными и специальными органами.