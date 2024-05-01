День единства народа Казахстана отмечают в Алматы

В Алматы на площади Абая проходит концерт, посвященный Дню единства народа Казахстана. Фотокорреспондент агентства Kazinform побывал на торжественном мероприятии и запечатлел праздничную атмосферу.

Фото: акимат г. Алматы

Большое количество жителей и гостей мегаполиса с утра собрались на площадь Абая, чтобы отпраздновать сегодняшнее событие. Праздничная программа началась с церемонии награждения волонтеров, гражданских активистов, представителей Ассамблеи народа Казахстана, меценатов, которые приняли активное участие в сборе и доставке гуманитарной помощи для граждан, пострадавших от паводков, а также волонтеров, сотрудников коммунальных служб и предприятий, командированных в ЗКО для участия в противопаводковых мероприятиях. Им благодарственные письма вручил аким Алматы Ерболат Досаев.

Концертную программу открыла композиция «Великая земля» в исполнении группы «ЖасStars». Для зрителей выступили творческие коллективы этнокультурных объединений: ансамбль «Агугай», группа «Дервиши», Анжелика Шагарова, ансамбль «Наири», ансамбль «Казан Нурлары» (Татарстан), ансамбль «Узбегим» (Узбекистан), Руми и Янис, ансамбль кавказских танцев «Бахар», дуэт «Эламан» (Кыргызстан), Роман Ким и группа «МузАрт».

Перед Дворцом Республики также развернулась благотворительная ярмарка и гастро-фестиваль. Более 10 рестораторов представили национальные блюда казахской, турецкой, узбекской, корейской, немецкой, китайской, грузинской, русской, армянской, уйгурской кухонь. Вырученные средства будут перечислены в корпоративный фонд «Демеу Қазақстан қоры» в пользу ликвидации последствий паводков.

Праздничная программа продолжится благотворительным концертом Maxi Fest. На сцене выступят звезды казахстанской эстрады: Айкын, Qanay, Ayree, группа КешYOU, Ильхан Ыксан, Бекзат Кунанбай, Сиситай, группа «Азия», Артур Давлетьяров, Айгерим Калаубаева, Улангасыр Ками и группа ALPHA.

Праздничные мероприятия также проходят во всех районах города.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана.