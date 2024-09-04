Демпартия «Ак жол» выступает за строительство АЭС

Пленум Национального совета Демократической партии «Ак жол» обсудил строительство АЭС в Казахстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный Telegram-канал председателя Демпартии «Ақ жол» Азата Перуашева.

На пленуме была выработана официальная позиция партии по вопросу, выносимому на общенародный референдум, объявленный Президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе Послания народу Казахстана.

Пленум заслушал доклад министра энергетики Алмасадама Саткалиева о существующем дефиците электроэнергии (8 ГВт), сдерживающем реализацию инвестиционных проектов, перспективах развития атомной энергетики, имеющихся вариантах строительства АЭС и т. д.

— Для демпартии «Ак жол», представляющей интересы отечественного бизнеса и промышленников, вопрос энергообеспечения производственных предприятий в настоящее время является одним из наиболее чувствительных и злободневных, — подчеркнул председатель партии Азат Перуашев.

А.Саткалиев и его коллеги — вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, гендиректор ТОО «Казахстанские атомные станции» Тимур Жантикин и другие, ответили на многочисленные вопросы членов Нацсовета.

Вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева, депутаты Мажилиса Казыбек Иса, Ерлан Барлыбаев, председатель совета ветеранов Вооружённых сил Купесбай Жампиисов, заместитель председателя партии Серик Ерубаев, секретарь Нацсовета Берик Дюсембинов, депутат маслихата города Астаны Аскар Смагулов и другие подняли ряд острых вопросов, связанных в том числе с возможными альтернативными решениями и с выбором возможного подрядчика строительства АЭС.

По итогам трехчасового обсуждения пленум проголосовал за развитие атомной энергетики и строительство АЭС, отметив необходимость прогрессивного развития отрасли и недопустимость технологического отставания от цивилизованного мира.

В то же время особое внимание в ходе обсуждения и в высказанных пожеланиях было уделено обеспечению безопасности в данной сфере.

Напомним, 2 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где сообщил точную дату проведения референдума по строительству атомной электростанции.

Глава государства подписал Указ «О проведении 6 октября 2024 года республиканского референдума».

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