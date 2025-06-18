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    14:23, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Дело в отношении отца Шерзата Болата не возбуждалось - глава МВД

    Министр внутренних дел РК Ержан Саденов опроверг информацию о том, что в отношении отца Шерзата Болата, Каржаубая Нурымова завели уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ержан Саденов
    Фото: gov.kz

    - В целом, в отношении Каржаубая Нурымова сейчас нет уголовного дела, - сказал Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса.

    Ранее он рассказал, на какой стадии находится дело о поджоге дома Шерзата Болата.

    Напомним, в Талдыкоргане огласили приговор по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата.

    Ранее в суде подсудимые выразили соболезнования семье Шерзата и принесли извинения за случившееся.

    Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

    Подробности происшествия тут.

    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Криминал Дело Шерзата Болата
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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