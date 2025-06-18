Дело в отношении отца Шерзата Болата не возбуждалось - глава МВД

- В целом, в отношении Каржаубая Нурымова сейчас нет уголовного дела, - сказал Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса.

Ранее он рассказал, на какой стадии находится дело о поджоге дома Шерзата Болата.

Напомним, в Талдыкоргане огласили приговор по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата.

Ранее в суде подсудимые выразили соболезнования семье Шерзата и принесли извинения за случившееся.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Подробности происшествия тут.