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    14:05, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Поджог дома Шерзата Болата: на какой стадии находится дело

    На какой стадии находится дело о поджоге дома Шерзата Болата рассказал министр внутренних дел РК Ержан Саденов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дом Шерзата Болата
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    — Дело находится в производстве спецпрокурора. Там идут следственные мероприятия. Расследование идет. Следственные мероприятия не могу комментировать. Полным ходом идет. На контроле держим, — сказал министр в кулуарах Мажилиса.

    Он также добавил о том, что сегодня расследуется дело по факту самоубийства дяди Шерзата Нурганата Гайыпбаева.

    Напомним, в Талдыкоргане огласили приговор по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата.

    В ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

    Подробности происшествия тут

    Теги:
    МВД РК Талгар Регионы Казахстана Дело Шерзата Болата Ержан Саденов Алматинская область
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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