Поджог дома Шерзата Болата: на какой стадии находится дело

— Дело находится в производстве спецпрокурора. Там идут следственные мероприятия. Расследование идет. Следственные мероприятия не могу комментировать. Полным ходом идет. На контроле держим, — сказал министр в кулуарах Мажилиса.

Он также добавил о том, что сегодня расследуется дело по факту самоубийства дяди Шерзата Нурганата Гайыпбаева.

Напомним, в Талдыкоргане огласили приговор по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата.

В ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Подробности происшествия тут.