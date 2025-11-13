Дело о сексуальном рабстве школьницы в Кызылорде: оштрафована мать ученицы

Как сообщили в пресс-службе суда, дело рассматривалось специализированным межрайонным судом Кызылординской области по делам несовершеннолетних.

— За совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 127 Кодекса об административных правонарушениях — то есть за неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) обучению несовершеннолетнего, защите его прав и (или) интересов, а также обеспечению безопасности — в отношении родителя несовершеннолетней потерпевшей было рассмотрено административное дело. Суд назначил наказание в виде штрафа, — говорится в сообщении.

Согласно постановлению суда, мать пострадавшей должна оплатить штраф в размере 7 месячных расчетных показателей (27 524 тенге) с учетом 30-процентного снижения. Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, в 2024 году в Кызылорде несколько школьников были заподозрены в том, что принуждали свою одноклассницу к занятию проституцией.

После выявления фактов халатности ответственные лица были освобожены от занимаемых должностей.

Позднее Министерство внутренних дел Республики Казахстан установило круглосуточную охрану района, где проживает потерпевшая.

В ходе следствия были арестованы восемь подозреваемых, позднее число причастных увеличилось до тринадцати человек.

3 апреля суд в Кызылорде вынес приговор девяти обвиняемым по делу о сексуальном рабстве несовершеннолетней.

В июне текущего года Кызылординский областной суд рассмотрел апелляцию по эпизодам, связанным с пытками и вовлечением несовершеннолетней в проституцию.