    10:15, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Дело о сексуальном рабстве школьницы в Кызылорде: оштрафована мать ученицы

    В Кызылорде мать 16-летней девушки, ставшей жертвой своих одноклассников, державших ее в сексуальном рабстве, привлечена к административной ответственности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дело о сексуальном рабстве школьницы в Кызылорде: оштрафована мать ученицы
    Фото: Pexels

    Как сообщили в пресс-службе суда, дело рассматривалось специализированным межрайонным судом Кызылординской области по делам несовершеннолетних.

    — За совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 127 Кодекса об административных правонарушениях — то есть за неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) обучению несовершеннолетнего, защите его прав и (или) интересов, а также обеспечению безопасности — в отношении родителя несовершеннолетней потерпевшей было рассмотрено административное дело. Суд назначил наказание в виде штрафа, — говорится в сообщении.

    Согласно постановлению суда, мать пострадавшей должна оплатить штраф в размере 7 месячных расчетных показателей (27 524 тенге) с учетом 30-процентного снижения. Решение пока не вступило в законную силу.

    Напомним, в 2024 году в Кызылорде несколько школьников были заподозрены в том, что принуждали свою одноклассницу к занятию проституцией.

    После выявления фактов халатности ответственные лица были освобожены от занимаемых должностей.

    Позднее Министерство внутренних дел Республики Казахстан установило круглосуточную охрану района, где проживает потерпевшая.

    В ходе следствия были арестованы восемь подозреваемых, позднее число причастных увеличилось до тринадцати человек.

    3 апреля суд в Кызылорде вынес приговор девяти обвиняемым по делу о сексуальном рабстве несовершеннолетней.

    В июне текущего года Кызылординский областной суд рассмотрел апелляцию по эпизодам, связанным с пытками и вовлечением несовершеннолетней в проституцию.

    Айгуль Эсеналиева
