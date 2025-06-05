В Кызылорде приговор по делу о сексуальном рабстве школьницы оставлен без изменений

Как сообщили в пресс-службе областного суда, приговором суда несовершеннолетние М.Н., А.Ж., Қ.Д. признаны виновными по п.п.1),2) ч.3 ст.134 УК РК (вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией) п.2) ч.3 ст.194 УК (вымогательство с целью получения имущества в крупном размере),, п.1) ч.2 ст.110 УК (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего), и по совокупности уголовных правонарушений им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев.

Б.А. признан виновным по п.2) ч. 2 ст. 194 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 8 месяцев.

Т.Ұ. и Қ.А. признаны виновными по ч. 5 ст. 28 УК, п.п. 1), 2) ч. 2 ст. 194 УК, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 8 месяцев.

Т.А., Б.А. и Т.Д. признаны виновными по п. 1) ч. 3 ст. 134 УК и п. 2 ч. 2 ст. 194 УК и по совокупности уголовных правонарушений им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев каждому.

В соответствии с требованиями статьи 29 УПК данное дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Уголовное дело поступило в апелляционную инстанцию по жалобам стороны защиты с просьбой частично оправдать осужденных и смягчить назначенное наказание.

Судебная коллегия оставила приговор без изменения по следующим основаниям:

Судом правильно определены обстоятельства дела;

Вина осужденных полностью подтверждена доказательствами, исследованными в суде, показаниями потерпевшей и свидетелей, заключениями судебных экспертиз.

Гражданский иск потерпевшей стороны разрешен правильно.

Наказание осужденным назначено в пределах санкции статей Уголовного Кодекса, в соответствии с характером и степенью общественной опасности совершенного правонарушения, их личностями, ролью каждого в совершении преступления, обстоятельствами, смягчающими и отягчающими уголовное наказание, необходимыми и достаточными для исправлений осужденных.

Нарушения требований материального и процессуального закона, которые могли бы послужить основанием для отмены или изменения приговора, судебной коллегией не установлено.

Приговор суда вступил в законную силу.

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