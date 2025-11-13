Дело о сексуальном рабстве в Кызылорде: кассационный суд оставил приговор без изменения

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, решение первой инстанции и апелляции оставлено без изменений. Согласно приговору специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних, несколько осужденных, в том числе несовершеннолетние М.Н., А.Ж. и К.Д., признаны виновными в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией, вымогательстве крупной суммы и пытках.

Каждому из них назначено 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

Б.А. также осужден за вымогательство и получил 4 года 8 месяцев лишения свободы. Т.У. и К.А. признаны виновными в соучастии при вымогательстве и получили по 4 года 8 месяцев лишения свободы.

Т.А., Б.А. и Т.Д. признаны виновными по фактам вовлечения несовершеннолетней в проституцию и вымогательство. Каждому назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Все процессы проходили в закрытом режиме.

Адвокаты и родственники осужденных просили смягчить наказание и заменить лишение свободы на ограничение свободы.

Но суд оставил приговор без изменений.

— Суд указал на то, что обстоятельства дела установлены правильно, вина осужденных подтверждена доказательствами, показаниями потерпевшей, свидетелей и результатами экспертиз, гражданский иск потерпевшей рассмотрен обоснованно. Все наказание назначено в рамках закона, с учетом роли каждого и степени тяжести преступлений, плюс ко всему нарушений норм выявлено не было, — говорится в заявлении.

В июне 2025 года апелляционный суд также оставил приговор без изменений.

Напомним, о жуткой истории стало известно в августе 2024 года: в Кызылорде школьники удерживали одноклассницу в сексуальном рабстве. Они давали ей наркотики и заставляли заниматься проституцией.

Позже в числе 11 подозреваемых оказались 5 подростков.

В ноябре 2024 года был вынесен первый приговор по данному делу.

Второй приговор по факту вовлечения несовершеннолетней в проституцию, а также хищения чужого имущества вынесли в декабре 2024 года.

В этом же месяце приговор вынесли по факту неоднократного сводничества с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией.

В конце декабря осудили последних подозреваемых лиц также по факту сводничества и вовлечения несовершеннолетней в проституцию.

На этой неделе мать потерпевшей девочки оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей.