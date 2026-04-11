    23:30, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Дело о насилии над 15-летней девочкой расследуют в Алматинской области

    Полиция Алматинской области возбудила уголовное дело по факту полового сношения с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста в селе Тегистик Райымбекского района, передает агентство Kazinform.

    По инициативе прокуратуры области уголовное дело передано в управление полиции города Конаев для обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования.

    — Создана специальная следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен круг подозреваемых лиц, двое из которых задержаны и водворены в ИВС. По остальным подозреваемым проводятся следственные мероприятия. Ход расследования находится на особом контроле прокурора области, — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

    Ранее в социальных сетях и ряде СМИ распространялась информация о том, что восемь мужчин на протяжении двух месяцев насиловали 15-летнюю школьницу в Алматинской области.

    Ранее в Павлодарской области сельчанина осудили за изнасилование 14-летней дочери. 

    Также депутат Мажилиса Мурат Абенов в кулуарах Парламента предложил перевести изнасилование в категорию особо тяжких преступлений. 

    Еламан Турысбеков
