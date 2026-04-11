Дело о насилии над 15-летней девочкой расследуют в Алматинской области

По инициативе прокуратуры области уголовное дело передано в управление полиции города Конаев для обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования.

— Создана специальная следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен круг подозреваемых лиц, двое из которых задержаны и водворены в ИВС. По остальным подозреваемым проводятся следственные мероприятия. Ход расследования находится на особом контроле прокурора области, — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее в социальных сетях и ряде СМИ распространялась информация о том, что восемь мужчин на протяжении двух месяцев насиловали 15-летнюю школьницу в Алматинской области.

Также депутат Мажилиса Мурат Абенов в кулуарах Парламента предложил перевести изнасилование в категорию особо тяжких преступлений.