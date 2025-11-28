РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:48, 27 Ноябрь 2025

    Дело о гибели первоклассницы под колесами мотоцикла закрыли в Туркестанской области

    Сельская школьница погибла в Байдибекском районе после наезда мотоцикла, которым управлял старшеклассник. Однако спустя несколько месяцев досудебное расследование по делу было прекращено. Корреспонденты агентства Kazinform выяснили, на каком основании закрыли дело о смерти ребенка и кого привлекли к ответственности.

    Мопед транспорт Көлік
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    ДТП произошло весной этого года в селе Борлысай рядом со школой и в учебное время. За рулем мотоцикла находился учащийся 11-го класса той же школы.

    После трагического инцидента областное управление образования провело служебную проверку. Несколько сотрудников школы получили выговоры за ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей.

    — По итогам изучения учебно-воспитательного процесса директору школы объявлен выговор, заместителю директора по воспитательной работе — строгий выговор, заместителю директора по учебной части вынесено предупреждение. Социальному педагогу объявлен строгий выговор, классному руководителю — выговор, — сообщили в ведомстве.

    Семье погибшей девочки оказана психологическая и социальная поддержка.

    Правоохранительные органы заявили, что состава преступления в действиях водителя не усмотрели.

    — В ходе досудебного расследования установлено, что у водителя мотоцикла не было технической возможности избежать столкновения. Место происшествия не является пешеходным переходом. На основании пункта 2 части 1 статьи 35 уголовно-процессуального кодекса РК досудебное расследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления, — сообщили в ДП Туркестанской области.

    По данным полиции, владелец мотоцикла привлечен к административной ответственности по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях.

    Ранее сообщалось, что в Шымкенте первоклассник погиб под колесами автомобиля, переходя дорогу по пешеходному переходу рядом со школой. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Татьяна Корякина
