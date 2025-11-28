Дело о гибели первоклассницы под колесами мотоцикла закрыли в Туркестанской области
Сельская школьница погибла в Байдибекском районе после наезда мотоцикла, которым управлял старшеклассник. Однако спустя несколько месяцев досудебное расследование по делу было прекращено. Корреспонденты агентства Kazinform выяснили, на каком основании закрыли дело о смерти ребенка и кого привлекли к ответственности.
ДТП произошло весной этого года в селе Борлысай рядом со школой и в учебное время. За рулем мотоцикла находился учащийся 11-го класса той же школы.
После трагического инцидента областное управление образования провело служебную проверку. Несколько сотрудников школы получили выговоры за ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей.
— По итогам изучения учебно-воспитательного процесса директору школы объявлен выговор, заместителю директора по воспитательной работе — строгий выговор, заместителю директора по учебной части вынесено предупреждение. Социальному педагогу объявлен строгий выговор, классному руководителю — выговор, — сообщили в ведомстве.
Семье погибшей девочки оказана психологическая и социальная поддержка.
Правоохранительные органы заявили, что состава преступления в действиях водителя не усмотрели.
— В ходе досудебного расследования установлено, что у водителя мотоцикла не было технической возможности избежать столкновения. Место происшествия не является пешеходным переходом. На основании пункта 2 части 1 статьи 35 уголовно-процессуального кодекса РК досудебное расследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления, — сообщили в ДП Туркестанской области.
По данным полиции, владелец мотоцикла привлечен к административной ответственности по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте первоклассник погиб под колесами автомобиля, переходя дорогу по пешеходному переходу рядом со школой. По данному факту возбуждено уголовное дело.