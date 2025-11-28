Дело о гибели первоклассницы под колесами мотоцикла закрыли в Туркестанской области

ДТП произошло весной этого года в селе Борлысай рядом со школой и в учебное время. За рулем мотоцикла находился учащийся 11-го класса той же школы.

После трагического инцидента областное управление образования провело служебную проверку. Несколько сотрудников школы получили выговоры за ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей.

— По итогам изучения учебно-воспитательного процесса директору школы объявлен выговор, заместителю директора по воспитательной работе — строгий выговор, заместителю директора по учебной части вынесено предупреждение. Социальному педагогу объявлен строгий выговор, классному руководителю — выговор, — сообщили в ведомстве.

Семье погибшей девочки оказана психологическая и социальная поддержка.

Правоохранительные органы заявили, что состава преступления в действиях водителя не усмотрели.

— В ходе досудебного расследования установлено, что у водителя мотоцикла не было технической возможности избежать столкновения. Место происшествия не является пешеходным переходом. На основании пункта 2 части 1 статьи 35 уголовно-процессуального кодекса РК досудебное расследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления, — сообщили в ДП Туркестанской области.

По данным полиции, владелец мотоцикла привлечен к административной ответственности по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте первоклассник погиб под колесами автомобиля, переходя дорогу по пешеходному переходу рядом со школой. По данному факту возбуждено уголовное дело.