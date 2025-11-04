Первоклассник погиб под колесами автомобиля на пешеходном переходе в Шымкенте

Трагический инцидент произошел в первый день после осенних каникул, перед началом занятий первой смены.

По словам очевидцев, 6-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу рядом со школой, когда его сбил автомобиль Chery Tiggo, за рулем которого, по словам очевидцев, находилась женщина.

— Скорая помощь приехала быстро, однако спасти мальчика не удалось. Ребенок скончался на месте ДТП, — рассказали свидетели.

В полиции возбудили уголовное дело.

— Водитель автомашины «Сhery Тiggo» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель водворен в изолятор временного содержания, — сообщили в ДП Шымкента.

В рамках расследования изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения, проводятся опросы свидетелей и другие следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области пассажирский автобус, перевозивший школьников, столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии водитель Hyundai Accent погиб на месте, а его пассажир скончался в больнице.

После этого инцидента местные власти приняли решение улучшить условия транспортировки школьников и присвоить дачному массиву статус села для обеспечения безопасного подвоза детей.