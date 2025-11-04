РУ
    23:46, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Первоклассник погиб под колесами автомобиля на пешеходном переходе в Шымкенте

    Ребенок направлялся в школу-лицей № 80 в микрорайоне Нурсат, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Осень пешеход дети күз жаяу жүргінші балалар
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Трагический инцидент произошел в первый день после осенних каникул, перед началом занятий первой смены.

    По словам очевидцев, 6-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу рядом со школой, когда его сбил автомобиль Chery Tiggo, за рулем которого, по словам очевидцев, находилась женщина.

    — Скорая помощь приехала быстро, однако спасти мальчика не удалось. Ребенок скончался на месте ДТП, — рассказали свидетели.

    В полиции возбудили уголовное дело.

    — Водитель автомашины «Сhery Тiggo» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель водворен в изолятор временного содержания, — сообщили в ДП Шымкента.

    В рамках расследования изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения, проводятся опросы свидетелей и другие следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

    Ранее сообщалось, что в Алматинской области пассажирский автобус, перевозивший школьников, столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии водитель Hyundai Accent погиб на месте, а его пассажир скончался в больнице.

    После этого инцидента местные власти приняли решение улучшить условия транспортировки школьников и присвоить дачному массиву статус села для обеспечения безопасного подвоза детей.

    Татьяна Корякина
    Автор
