Дело Бишимбаева: Байжанов не будет обжаловать приговор в Верховном суде

Бахытжан Байжанов, осужденный за укрывательство убийства Салтанат Нукеновой, не будет обжаловать приговор в Верховном суде Казахстана, передает агентство Kazinform.

Ранее осужденный попросил суд отменить приговор в полном объеме и направить дело на новое судебное разбирательство. Однако, как сообщили в пресс-службе Верховного суда, он отозвал свое ходатайство.

— Байжанов Б.А. 26.08.2024 года отозвал свое кассационное ходатайство о пересмотре суд. актов, в этой связи предварительное рассмотрение ходатайства не состоится. Постановление о возврате ходатайства будет вынесено 4 сентября 2024 года, — говорится в сообщении Верховного суда РК.

Напомним, что 13 мая 2024 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова.

Судья Айжан Кульбаева приговорила Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой. Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к 4 годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.

После оглашения приговора, в установленные сроки законом поступили апелляционные жалобы на приговор от осужденных и их защитников. Апелляционная коллегия оставила в силе приговор в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева и его родственника Бахытжана Байжанова.