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    16:52, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Дело Бишимбаева: Байжанов не будет обжаловать приговор в Верховном суде

    бишімбаев
    Фото: Верховный суд РК

    Бахытжан Байжанов, осужденный за укрывательство убийства Салтанат Нукеновой, не будет обжаловать приговор в Верховном суде Казахстана, передает агентство Kazinform. 

    Ранее осужденный попросил суд отменить приговор в полном объеме и направить дело на новое судебное разбирательство. Однако, как сообщили в пресс-службе Верховного суда, он отозвал свое ходатайство. 

    — Байжанов Б.А. 26.08.2024 года отозвал свое кассационное ходатайство о пересмотре суд. актов, в этой связи предварительное рассмотрение ходатайства не состоится. Постановление о возврате ходатайства будет вынесено 4 сентября 2024 года, — говорится в сообщении Верховного суда РК. 

    Напомним, что 13 мая 2024 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова.

    Судья Айжан Кульбаева приговорила Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой. Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к 4 годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.

    После оглашения приговора, в установленные сроки законом поступили апелляционные жалобы на приговор от осужденных и их защитников. Апелляционная коллегия оставила в силе приговор в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева и его родственника Бахытжана Байжанова. 

    Теги:
    Бытовое насилие Закон и право Верховный суд Общество Салтанат Нукенова Убийство Дело Бишимбаева
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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