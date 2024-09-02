Делегаты из Алматинской области отправились на Всемирные игры кочевников

В Алматинской области с особыми почестями проводили делегатов и спортсменов, которые в составе сборной Казахстана будут представлять страну на V Всемирных играх кочевников в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат Алматинской области

Мероприятие состоялось возле скульптуры «Снежного барса», которая находится на въезде в город Конаев. В состав делегации входят тренеры и спортсмены, ветераны спорта, представители СМИ. Главным делегатом является Меиржан Матжан - тренер Алматинской области по кокпару. В руках он нес сосуд с сакральной водой – главный символ Всемирных игр кочевников.

Фото: акимат Алматинской области

Забор воды для церемонии открытия игр был произведен на берегу озера Нижний Кольсай. В день открытия Игр, который состоится 8 сентября, караван батыров с торсыками, наполненными сакральной водой и представляющими все регионы страны, проследует яркой процессией к месту торжественной церемонии открытия Всемирных игр кочевников.

Фото: акимат Алматинской области

- Игры кочевников – это не только спорт. Они в первую очередь пропагандируют интеллект и стойкость характера. Для победы необходимо быть интеллектуально развитым, духовно сильным и физически подготовленным. Эти качества заложены в характере кочевых народов, - сказал Меиржан Матжан.

Фото: акимат Алматинской области

В ходе мероприятия в адрес елшилер и спортсменов прозвучали теплые пожелания, а также благословение - бата беру. Стоит отметить, что от Алматинской области отобрались спортсмены по двум видам спорта: кокпар и байге. Всего 12 человек.

Фото: акимат Алматинской области

В рамках спортивной программы V Всемирных игр кочевников в Астане запланировано проведение состязаний по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта. В их числе – конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из традиционного лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры.

Также на Всемирные игры кочевников в Астану проводили членов казахстанской сборной из Алматы.

Ранее сообщалось о том, сколько медалей может выиграть Казахстан на Всемирных играх кочевников. Кроме того, билеты на церемонию открытия Игр полностью распроданы.