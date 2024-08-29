Полный аншлаг: билеты на церемонию открытия Игр кочевников распроданы

Все билеты на церемонию открытия Всемирных игр кочевников, которая пройдет 8 сентября на стадионе «Астана-Арена», распроданы. Об этом сообщил заместитель главы Дирекции по подготовке и проведению игр Абылай Кондыбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

В целом на сегодня уже продано более 10 тысяч билетов на Игры кочевников.

- ⁠Сегодня билеты в продаже. Но, что важно, все билеты на церемонию открытия игр уже распроданы. Билетов на церемонию открытия не осталось. Но на все виды спорта билеты еще продаются. На сегодняшний день мы продали более 10 тысяч билетов на спортивные мероприятия. Среди наиболее интересующих видов спорта - жамбы ату, традиционная стрельба из лука, кокпар, байге, - рассказал Абылай Кондыбаев на пресс-конференции по проведению игр на ипподроме «Казанат».

Напомним, что 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8–13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников. На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

Общая сумма призовых составит 253 млн тенге. По каждому виду спорта они будут индивидуальными. В командных видах — это, прежде всего, кокпар и кок-бору, команда-победитель получит 10 млн тенге, второе место — 6 млн тенге, бронзовый призер — 4 млн тенге.

С 6 августа стартовала продажа билетов на церемонию открытия и все соревнования V Всемирных игр кочевников. Ранее мы рассказывали, где и как можно приобрести билеты, а также кто имеет право на льготы и скидки.

В столице Казахстана, как в городе, принимающем игры, велась тщательная подготовка к спортивному мероприятию. Сейчас здесь наносят последние штрихи. Об этом — в фоторепортаже агентства Kazinform.



