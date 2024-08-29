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    14:20, 29 Август 2024 | GMT +6

    Сколько медалей может выиграть Казахстан на Всемирных играх кочевников

    Конное шествие в преддверии Игр кочевников прошло по Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Казахстанские спортсмены примут участие во всех соревнованиях на V Всемирных играх кочевников и планируют выиграть медали по каждому виду спорта. Об этом рассказал руководитель отдела по связям с общественностью Центра национальных и конных видов спорта Каирхан Маулен на пресс-конференции на ипподроме «Казанат», передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Перед любым большим спортивным событием тренеры берут на себя обязательство по количеству медалей. В том числе планируем получить золотую медаль по кокпару. По жамбы ату пройдут соревнования по 4 стилям - по ним планируется получить как минимум два золота. Соревнования по қазақ күресі среди женщин и мужчин пройдут, в целом, по 16 весовым категориям. Из них, как минимум, в 70-80% планируется получить золото, - сказал Каирхан Маулен.

    Кроме того, по его словам, планируется получить золотые медали в соревнованиях по тогызкумалак, асық ату, теңге ілу, аударыспак.

    - Основная задача - первое место Казахстана в общем медальном зачете, - добавил К.Маулен. 

    Напомним, что 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8–13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников. На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

    По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

    Общая сумма призовых составит 253 млн тенге. По каждому виду спорта они будут индивидуальными. В командных видах — это, прежде всего, кокпар и кок-бору, команда-победитель получит 10 млн тенге, второе место — 6 млн тенге, бронзовый призер — 4 млн тенге.

    С 6 августа стартовала продажа билетов на церемонию открытия и все соревнования V Всемирных игр кочевников. Ранее мы рассказывали, где и как можно приобрести билеты, а также кто имеет право на льготы и скидки.

    В столице Казахстана, как в городе, принимающем игры, велась тщательная подготовка к спортивному мероприятию. Сейчас здесь наносят последние штрихи. Об этом — в фоторепортаже агентства Kazinform.

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Спорт Астана Награда Медаль Игры кочевников
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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