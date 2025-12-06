РУ
    11:46, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Дефицит соли в Актобе: на склады поступили 120 тонн, ожидаются новые поставки

    В Актобе цена на соль стабильная, заявили в Министерстве торговли и интеграции РК, передает агентство Kazinform.

    соль
    Фото: pixabay.com

    Жители Актобе жаловались, что не могут найти соль на полках крупных супермаркетов. Ранее соль, привезенную из Кызылорды, можно было купить по 97-100 тенге за килограмм, теперь же ее можно найти только в маленьких магазинах по 100-120 тенге.

    В Минторговли и интеграции сообщили, что на полках торговых сетей осуществляется реализация продукции преимущественна соли отечественных производителей, таких как «Аралтұз» и «Ассоль», а также российского производства «Илекская».

    По информации, предоставленной руководством т/с «Анвар» и «Дина», 3 декабря текущего года на склады торговых сетей поставлено по одному вагону соли в объеме 120 тонн, что полностью обеспечивает среднемесячную потребность региона. Поступившая продукция распределяется между розничными торговыми объектами.

    Кроме того, в пути следования находятся ещё два вагона соли (120 тонн), поступление которых ожидается на следующей неделе.

    На сегодня имеются перебои в поставках соли российского производства из-за возникших трудностей с её перевозкой железнодорожным транспортом.

    В целом текущие запасы и планируемые поставки отечественных производителей позволяют полностью обеспечить потребность региона в соли, отметили в ведомстве.

    • Оптовая цена соли «Аралтұз» составляет — 85 тг, розничная — 97 тг.
    • Оптовая цена соли «Ассоль» — 54 тг, розничная — 62 тг.
    • Оптовая цена соли «Илецкая» — 48, розничная — 51 тг.

    За последнее время изменение стоимости в розничной цене не фиксировалось.

    Напомним, ранее дефицит соли возник в магазинах Актобе.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
