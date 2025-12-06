Дефицит соли в Актобе: на склады поступили 120 тонн, ожидаются новые поставки

Жители Актобе жаловались, что не могут найти соль на полках крупных супермаркетов. Ранее соль, привезенную из Кызылорды, можно было купить по 97-100 тенге за килограмм, теперь же ее можно найти только в маленьких магазинах по 100-120 тенге.

В Минторговли и интеграции сообщили, что на полках торговых сетей осуществляется реализация продукции преимущественна соли отечественных производителей, таких как «Аралтұз» и «Ассоль», а также российского производства «Илекская».

По информации, предоставленной руководством т/с «Анвар» и «Дина», 3 декабря текущего года на склады торговых сетей поставлено по одному вагону соли в объеме 120 тонн, что полностью обеспечивает среднемесячную потребность региона. Поступившая продукция распределяется между розничными торговыми объектами.

Кроме того, в пути следования находятся ещё два вагона соли (120 тонн), поступление которых ожидается на следующей неделе.

На сегодня имеются перебои в поставках соли российского производства из-за возникших трудностей с её перевозкой железнодорожным транспортом.

В целом текущие запасы и планируемые поставки отечественных производителей позволяют полностью обеспечить потребность региона в соли, отметили в ведомстве.

Оптовая цена соли «Аралтұз» составляет — 85 тг, розничная — 97 тг.

Оптовая цена соли «Ассоль» — 54 тг, розничная — 62 тг.

Оптовая цена соли «Илецкая» — 48, розничная — 51 тг.

За последнее время изменение стоимости в розничной цене не фиксировалось.

