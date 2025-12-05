Дефицит соли возник в магазинах Актобе
Жители города не могут найти соль в крупных супермаркетах. В небольших магазинах килограмм соли стоит 100–120 тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Возникли логистические сложности при поставке соли из России. В ближайшее время проблема будет решена. На данный момент в сети супермаркетов «Дина» имеется 67 тонн соли из Соль-Илецка. Также в наличии пять тонн соли из Аральска. На следующей неделе поступит еще 60 тонн. В сети «Анвар» тоже доставлена аральская соль. Сейчас ее распределяют, а завтра уже появится на полках, — сообщил руководитель областного управления предпринимательства Алмас Салыкбаев.
Напомним, в конце ноября в магазинах города Уральск также возник дефицит соли. Основная часть соли поставлялась из города Соль-Илецк (Оренбургская область, РФ) компанией «Руссоль». Теперь соль завозят из Кызылорды.