    22:00, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Дефицит соли возник в магазинах Актобе

    Жители города не могут найти соль в крупных супермаркетах. В небольших магазинах килограмм соли стоит 100–120 тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

    Жители Актобе не могут найти соль на полках крупных супермаркетов. Ранее соль, привезенную из Кызылорды, можно было купить по 97-100 тенге за килограмм, теперь же ее можно найти только в маленьких магазинах по 100-120 тенге.

    Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

    — Возникли логистические сложности при поставке соли из России. В ближайшее время проблема будет решена. На данный момент в сети супермаркетов «Дина» имеется 67 тонн соли из Соль-Илецка. Также в наличии пять тонн соли из Аральска. На следующей неделе поступит еще 60 тонн. В сети «Анвар» тоже доставлена аральская соль. Сейчас ее распределяют, а завтра уже появится на полках, — сообщил руководитель областного управления предпринимательства Алмас Салыкбаев.

    Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

    Напомним, в конце ноября в магазинах города Уральск также возник дефицит соли. Основная часть соли поставлялась из города Соль-Илецк (Оренбургская область, РФ) компанией «Руссоль». Теперь соль завозят из Кызылорды.

