Дефицит соли возник в магазинах Уральска

В супермаркете «Алтындар», расположенном вдоль трассы Уральск–Саратов в поселке Зачаганск, отсутствует соль. По словам сотрудников магазина, соли нет уже пару дней.

В то же время в продуктовом магазине «Шағатай» на улице 152-й стрелковой бригады соль продается.

По словам жителей, в городе немало людей, которые ищут соль. Также обсуждается, что из-за дефицита цена на нее выросла.

Согласно информации, полученной от пресс-службы акимата ЗКО, население региона ежемесячно потребляет около 90 тонн соли. Большая ее часть (около 80%) поставлялась из ТОО «Руссоль» город Соль-Илецк Оренбургской области, расположенном в 270 км. Поскольку поставки от данной компании прекратились, оптовые поставщики области вынуждены переходить на казахстанскую продукцию.

— Для стабилизации ситуации в области и полного обеспечения солью заключены договоры с АО «Аралтұз» и ТОО «Абзал и К» из Кызылординской области. Поскольку производитель находится далеко — в 1 040 километрах, соль доставляется вагонами в течение четырех–пяти дней. На данный момент с казахстанскими производителями согласована поставка пяти вагонов — это 300 тонн соли. Один из них с 60 тоннами должен прибыть 30 ноября. Остальные четыре вагона поступят в течение пяти–семи дней. После этого работа по бесперебойному обеспечению области солью будет продолжена, — говорится в официальном ответе.





Ранее мы писали о том, что в Усть-Каменогорске дефицит угля, на тупиках — очереди.