РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:44, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Дефицит соли возник в магазинах Уральска

    В ряде торговых точек Уральска столовая соль есть в продаже, однако в некоторых магазинах она отсутствует, передает корреспондент агентства Kazinform.

    бос сөре
    кадр из видео

    В супермаркете «Алтындар», расположенном вдоль трассы Уральск–Саратов в поселке Зачаганск, отсутствует соль. По словам сотрудников магазина, соли нет уже пару дней.

    В то же время в продуктовом магазине «Шағатай» на улице 152-й стрелковой бригады соль продается.

    По словам жителей, в городе немало людей, которые ищут соль. Также обсуждается, что из-за дефицита цена на нее выросла.

    Согласно информации, полученной от пресс-службы акимата ЗКО, население региона ежемесячно потребляет около 90 тонн соли. Большая ее часть (около 80%) поставлялась из ТОО «Руссоль» город Соль-Илецк Оренбургской области, расположенном в 270 км. Поскольку поставки от данной компании прекратились, оптовые поставщики области вынуждены переходить на казахстанскую продукцию.

    — Для стабилизации ситуации в области и полного обеспечения солью заключены договоры с АО «Аралтұз» и ТОО «Абзал и К» из Кызылординской области. Поскольку производитель находится далеко — в 1 040 километрах, соль доставляется вагонами в течение четырех–пяти дней. На данный момент с казахстанскими производителями согласована поставка пяти вагонов — это 300 тонн соли. Один из них с 60 тоннами должен прибыть 30 ноября. Остальные четыре вагона  поступят в течение пяти–семи дней. После этого работа по бесперебойному обеспечению области солью будет продолжена, — говорится в официальном ответе.

    Ранее мы писали о том, что в Усть-Каменогорске дефицит угля, на тупиках — очереди. 

     

    Теги:
    Уральск ЗКО
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают