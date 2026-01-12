РУ
    16:31, 12 Январь 2026 | GMT +5

    ДЧС Астаны обратился к жителям в связи с неблагоприятной погодой

    В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Астаны предупредили, что сегодня и в ближайшие дни в столице сохранится неблагоприятная погода, и призвали горожан соблюдать меры предосторожности, передает агентство Kazinform.

    Гололед, туман, метели: штормовая погода ожидается в 14 регионах Казахстана и Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    Спасатели рекомендуют следить за штормовыми предупреждениями и по возможности воздержаться от дальних поездок.

    — Рекомендуется воздержаться от дальних поездок, не выезжать на закрытые участки автодорог, следить за штормовыми предупреждениями. Водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам — быть предельно внимательными. В случае непредвиденной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112, — обратились спасатели.

    Отметим, что в Астане объявили штормовое предупреждение. Непогода повлияла на дорожную обстановку и работу аэропорта столицы.

    Вместе с тем ранее сообщалось об ухудшении погодных условий во всех регионах страны.

    Теги:
    ДЧС Астана Непогода Штормовое предупреждение Спасатели
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
