ДЧС Астаны обратился к жителям в связи с неблагоприятной погодой

Спасатели рекомендуют следить за штормовыми предупреждениями и по возможности воздержаться от дальних поездок.

— Рекомендуется воздержаться от дальних поездок, не выезжать на закрытые участки автодорог, следить за штормовыми предупреждениями. Водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам — быть предельно внимательными. В случае непредвиденной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112, — обратились спасатели.

Отметим, что в Астане объявили штормовое предупреждение. Непогода повлияла на дорожную обстановку и работу аэропорта столицы.

Вместе с тем ранее сообщалось об ухудшении погодных условий во всех регионах страны.