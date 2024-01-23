ДЧС Алматы: как собрать «тревожный чемоданчик» при землетрясении

Начальник управления гражданской обороны ДЧС Ануар Юсупов на брифинге ответил, как подготовиться к землетрясению и какие вещи собрать для «тревожного чемоданчика», передает корреспондент агентства Kazinform.

Спикер отметил, что «тревожный чемоданчик» можно собрать дома в обычном рюкзаке, сумке, чемодане.

— Первое, должна быть аптечка с медикаментами первой необходимости, тёплые вещи, фонарик, консервы, которые можно хранить в течение длительного времени. Также должен быть кнопочный телефон. Если он заряжен, то во включенном режиме может проработать неделю или даже 10 дней. Обязательно нужно иметь свисток. По опыту землетрясения в Турции, когда объявляли минуту тишины, можно было услышать, где кто-то подает сигнал. Вот эти вещи должны быть в каждом тревожном чемодане алматинца, — рассказал Ануар Юсупов.

«Тревожный чемоданчик» — это базовый набор необходимых вещей при возникновении чрезвычайной ситуации. Ранее Kazinform информировал, какие вещи в первую очередь нужно взять с собой при землетрясении. Также сообщалось о том, как вести себя во время землетрясения.

Напомним, в ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение.