    16:54, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Дастан Сатпаев пропустит сборы «Кайрата» в Турции

    17-летний нападающий алматинского «Кайрата» Дастан Сатпаев не примет участия в учебно-тренировочном сборе команды в Турции из-за лечения в Катаре, передает агентство Kazinform.

    о
    Фото: d.satpayev / instagram

    В пресс-службе клуба сообщили, что по медицинским показаниям футболист продолжит лечение в Катаре, после чего присоединится к команде в Алматы. 

    Отметим, что в начале февраля алматинский клуб отправился в Турцию, где в Белеке до 20 февраля проводит заключительный перед стартом сезона-2026 учебно-тренировочный сбор. В первоначальном списке игроков, вызванных на сбор, значился и Дастан Сатпаев. 

    Форвард пропустил около двух месяцев тренировок и официальных матчей. В декабре 2025 года и январе 2026 года он не привлекался к работе с командой, продолжая восстановление после травмы, полученной в октябре прошлого года.

    Ранее Дастан Сатпаев вошел в историю европейского футбола. Летом 2026 года, после достижения 18-летнего возраста, он переедет в Лондон и, согласно контракту, станет игроком английского клуба «Челси». 

