Дастан Сатпаев пропустит сборы «Кайрата» в Турции

В пресс-службе клуба сообщили, что по медицинским показаниям футболист продолжит лечение в Катаре, после чего присоединится к команде в Алматы.

Отметим, что в начале февраля алматинский клуб отправился в Турцию, где в Белеке до 20 февраля проводит заключительный перед стартом сезона-2026 учебно-тренировочный сбор. В первоначальном списке игроков, вызванных на сбор, значился и Дастан Сатпаев.

Форвард пропустил около двух месяцев тренировок и официальных матчей. В декабре 2025 года и январе 2026 года он не привлекался к работе с командой, продолжая восстановление после травмы, полученной в октябре прошлого года.

Ранее Дастан Сатпаев вошел в историю европейского футбола. Летом 2026 года, после достижения 18-летнего возраста, он переедет в Лондон и, согласно контракту, станет игроком английского клуба «Челси».