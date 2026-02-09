Дастан Сатпаев пропустит сборы «Кайрата» в Турции
17-летний нападающий алматинского «Кайрата» Дастан Сатпаев не примет участия в учебно-тренировочном сборе команды в Турции из-за лечения в Катаре, передает агентство Kazinform.
В пресс-службе клуба сообщили, что по медицинским показаниям футболист продолжит лечение в Катаре, после чего присоединится к команде в Алматы.
Отметим, что в начале февраля алматинский клуб отправился в Турцию, где в Белеке до 20 февраля проводит заключительный перед стартом сезона-2026 учебно-тренировочный сбор. В первоначальном списке игроков, вызванных на сбор, значился и Дастан Сатпаев.
Форвард пропустил около двух месяцев тренировок и официальных матчей. В декабре 2025 года и январе 2026 года он не привлекался к работе с командой, продолжая восстановление после травмы, полученной в октябре прошлого года.
Ранее Дастан Сатпаев вошел в историю европейского футбола. Летом 2026 года, после достижения 18-летнего возраста, он переедет в Лондон и, согласно контракту, станет игроком английского клуба «Челси».