Дастан Сатпаев может покинуть сборную Казахстана: озвучена причина

Причина, по которой талантливый футболист алматинского «Кайрата» может остаться за бортом главной команды страны в 2026 году — участие молодежной сборной Казахстана до 19 лет в отборе на чемпионат Европы 2026 года.

Менеджер Департамента сборных КФФ Рахат Акимкул рассказал, что по возрасту Сатпаев проходит в сборную Казахстана U-19, и его опыт и мастерство помогли бы помочь молодежной команде в решающем туре квалификации.

— Дастан Сатпаев сможет сыграть за сборную U-19. Если наш тренерский штаб проведет переговоры и согласует вопрос с тренерским штабом основной сборной, то можно привлечь его — он же 2008 года рождения. У нас футболисты 2007–2008 годов рождения. Он будет играть в марте в Казахстане в товарищеских матчах основной сборной в рамках турнира FIFA Series. Если наш тренерский штаб договорится, чтобы привлечь его не к товарищеским, а к матчам элитного раунда, то это возможно, — сказал Акимкул в беседе с советником президента КФФ Нурсултаном Курманом.

Напомним, что молодежная сборная Казахстана U-19 вошла в 5-ю группу элитного раунда квалификаци на Евро-2026, где ее соперниками станут команды Украины, Румынии и Северной Ирландии.

Согласно решению УЕФА, все матчи группы пройдут с 25 по 31 марта 2026 года на территории Румынии, которая выступит хозяином мини-турнира.

