    12:49, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Дастан Сатпаев может покинуть сборную Казахстана: озвучена причина

    17-летний казахстанский футболист Дастан Сатпаев в 2026 году может не получить вызов в национальную (взрослую) сборную Казахстана, передает Kazinform.

    Дастан Сатпаев
    Фото: Cолтан Жексенбеков/Kazinform

    Причина, по которой талантливый футболист алматинского «Кайрата» может остаться за бортом главной команды страны в 2026 году — участие молодежной сборной Казахстана до 19 лет в отборе на чемпионат Европы 2026 года.

    Менеджер Департамента сборных КФФ Рахат Акимкул рассказал, что по возрасту Сатпаев проходит в сборную Казахстана U-19, и его опыт и мастерство помогли бы помочь молодежной команде в решающем туре квалификации.

    — Дастан Сатпаев сможет сыграть за сборную U-19. Если наш тренерский штаб проведет переговоры и согласует вопрос с тренерским штабом основной сборной, то можно привлечь его — он же 2008 года рождения. У нас футболисты 2007–2008 годов рождения. Он будет играть в марте в Казахстане в товарищеских матчах основной сборной в рамках турнира FIFA Series. Если наш тренерский штаб договорится, чтобы привлечь его не к товарищеским, а к матчам элитного раунда, то это возможно, — сказал Акимкул в беседе с советником президента КФФ Нурсултаном Курманом.

    Напомним, что молодежная сборная Казахстана U-19 вошла в 5-ю группу элитного раунда квалификаци на Евро-2026, где ее соперниками станут команды Украины, Румынии и Северной Ирландии. 

    Согласно решению УЕФА, все матчи группы пройдут с 25 по 31 марта 2026 года на территории Румынии, которая выступит хозяином мини-турнира.

    Ранее мы писали о том, что Дастан Сатпаев вошел в историю европейского футбола. 

