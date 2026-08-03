Данияр Молдахметов назначен судьей Талдыкорганского городского суда

В суде области Жетiсу состоялось пленарное заседание, в ходе которого председатель областного суда Ержан Кененбаев представил судейскому корпусу вновь назначенного судью Талдыкорганского городского суда, передает корреспондент агентства Kazinform.

Указом Президента Республики Казахстан №1382 от 29 июля 2026 года Данияр Саматович Молдахметов назначен судьей Талдыкорганского городского суда области Жетысу.

Председатель областного суда поздравил Данияра Молдахметова с назначением и принесением присяги, пожелав ему успехов, профессиональных достижений и высоких результатов в отправлении правосудия.

Данияр Молдахметов родился 8 октября 1994 года в Талдыкоргане. Окончил Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова, является выпускником Академии правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в 2016 году в должности ведущего специалиста канцелярии Талдыкорганского городского суда. С 2017 по 2026 год работал главным специалистом — секретарем судебного заседания в судах города Талдыкорган. Общий трудовой стаж составляет более девяти лет и 11 месяцев.

Алибек Ахметов возглавил Актюбинский областной суд. Толенди Касимов возглавил Восточно-Казахстанский областной суд. Новые судьи приступили к работе в Шымкенте.