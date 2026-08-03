Новые судьи приступили к работе в Шымкенте
Судьей специализированного межрайонного экономического суда Шымкента назначена Насиба Розикулова. Межрайонный суд по уголовным делам возглавил Данияр Жуматаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Новых судей, назначенных на эту должность Указом Президента Казахстана, представил председатель суда Шымкента Адилхан Шайхисламов.
Насиба Розикулова родилась в 1979 году. В 2002–2003 годах проходила стажировку в Южно-Казахстанской областной коллегии адвокатов. С 2003 по 2025 год работала адвокатом Южно-Казахстанской областной коллегии адвокатов.
Данияр Жуматаев родился в 1988 году в Южно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в 2010 году главным специалистом отдела финансов и экономики департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора на Юго-Восточном межрегиональном железнодорожном транспорте.
В 2011–2012 годах работал кредитным менеджером АО «Народный Банк Казахстана» по Южно-Казахстанской области. Затем занимал должность главного специалиста отдела экономики, финансов и государственных закупок департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК по ЮКО.
В 2013–2014 годах возглавлял ТОО Seikhun. С 2014 по 2025 год занимал различные должности в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Южно-Казахстанской и Туркестанской областям.
До назначения судьей, в 2025–2026 годах, работал старшим следователем по особо важным делам отдела расследования коррупционных преступлений в сфере государственного управления Департамента КНБ по Туркестанской области.
Ранее Толенди Касимов был назначен председателем Восточно-Казахстанского областного суда.