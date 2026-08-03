Новые судьи приступили к работе в Шымкенте

Новых судей, назначенных на эту должность Указом Президента Казахстана, представил председатель суда Шымкента Адилхан Шайхисламов.

Насиба Розикулова родилась в 1979 году. В 2002–2003 годах проходила стажировку в Южно-Казахстанской областной коллегии адвокатов. С 2003 по 2025 год работала адвокатом Южно-Казахстанской областной коллегии адвокатов.

Данияр Жуматаев родился в 1988 году в Южно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в 2010 году главным специалистом отдела финансов и экономики департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора на Юго-Восточном межрегиональном железнодорожном транспорте.

В 2011–2012 годах работал кредитным менеджером АО «Народный Банк Казахстана» по Южно-Казахстанской области. Затем занимал должность главного специалиста отдела экономики, финансов и государственных закупок департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК по ЮКО.

В 2013–2014 годах возглавлял ТОО Seikhun. С 2014 по 2025 год занимал различные должности в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Южно-Казахстанской и Туркестанской областям.

До назначения судьей, в 2025–2026 годах, работал старшим следователем по особо важным делам отдела расследования коррупционных преступлений в сфере государственного управления Департамента КНБ по Туркестанской области.

Ранее Толенди Касимов был назначен председателем Восточно-Казахстанского областного суда.