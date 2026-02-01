РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:55, 31 Январь 2026 | GMT +5

    Данияр Кайсанов стал главным тренером команды Казахстана по вольной борьбе

    Бронзовый призер чемпионата мира-2019 Данияр Кайсанов назначен главным тренером команды Казахстана по вольной борьбе. Об этом официально сообщила пресс-служба Федерации, передает агентство Kazinform.

    Данияр Кайсанов
    Фото: daniyarkaisanov/ instagram

    С 2017 года Данияр Кайсанов входил в состав национальной сборной Казахстана. В 2019 году борец занял третье место на мировом первенстве.

    На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Кайсанов остановился в шаге от награды, уступив в схватке за «бронзу». Также в его активе два «золота» чемпионата Азии.

    Ближайшие сборы национальной команды по вольной борьбе пройдут в первой половине февраля в Алматинской области. В ходе УТС официально будет представлен полный состав тренерского штаба.

    Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал две медали на международном турнире по борьбе.

    Теги:
    Спорт Борьба
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают