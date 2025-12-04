Дания полностью прекращает доставку бумажных писем с 2026 года

Как пишет DW, объемы пересылки в стране с 2000 года сократились почти на 90%. Датская почтовая служба NordPost намерена сосредоточиться прежде всего на отправке посылок, чтобы обогнать всех конкурентов внутри страны. При необходимости бумажное письмо или открытку можно будет отправить, но уже при помощи других компаний.

Отмечается, что Дания стала первой страной Европы, где приняли такое решение. В Германии тоже наметился спад почтового оборота, но конца почтовой эпохи ожидать пока не стоит. Если в 2019 году в Германии отправили 13,6 млрд писем, то в 2023 — только 10,3 млрд, то есть на одного жителя приходится около 123 писем в год. Правда, 95% корреспонденции приходится на долю компаний и госучреждений.

— Несмотря на снижение объема, письма остаются важными для Германии, и мы рассчитываем продолжать обрабатывать и доставлять письма еще долгие годы, — заявил газете Bild представитель немецкого почтового концерна Deutsche Post DHL Александер Эденхофер.

По его словам, новости из Дании демонстрируют вызовы, стоящие перед почтовым бизнесом.

— Дигитализация развивается, и объемы писем в Европе стремительно сокращаются. Это создает нагрузку на всех европейских поставщиков почтовых услуг, — отметил Эденхофер.

Ранее сообщалось, что казахстанцы стали чаще пользоваться услугами почты и курьеров.